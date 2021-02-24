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台北人為何不南遷？網揭「南北利弊」嘆：回台北擠鳥籠較好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前在網路上分析台北和高雄的生活優缺點，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友日前在網路上分析台北和高雄的生活優缺點，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

不少年輕人為了學業或工作離鄉背井打拚成為北漂族，但卻較少北部人選擇南下工作？有網友日前在網路上好奇提出「台北年輕人為何不移居到高雄？」的觀點，一名曾在台北居住25年的網友分享「南北兩地各有利弊」，給想南遷的年輕人忠告。

一名網友日前在PTT八卦板表示，高雄市現在房價較便宜，雙薪家庭還能負擔，且高雄天氣好，城市規劃也很完善，十分適合居住。相較之下，在台北若無父母買房在租屋的，為何不南遷到高雄呢？原PO說「雖然薪水現在比較低，但房價便宜太多了，而且之後橋頭科學園區和亞洲新灣區發展起來，超越台中是遲早的事」。

此文一出，引起一名在台北與高雄皆待過的網友分享，表示自小居住在台北長達25年，受夠台北的濕冷和高房價，幾年前搬入高雄後，直接用600多萬現金購入房產，但這樣的價錢在台北只能買到兩個平面車位。雖高雄薪水比台北少20％，但至少一般雙薪家庭都能夠負擔，不僅如此，高雄路又寬廣，開車出門十分方便，也因為以上種種好處，讓該網友原想就這樣在高雄落地深根。

然而，這名網友後來卻改變心意，「人生不是只有買房阿，生活不是整天關在自己舒適的新大樓就可以了，高雄的天氣好歸好，空氣爛到爆，冬天空氣汙染嚴重不適合外出，對於喜歡戶外運動的人來說，根本像困在監獄。」他說就算出了門了，在市區常見車禍、違停違規逆向，「每天出門都要祈禱能平安回家」。

高雄這些缺點讓他直呼要替未來小孩想想，「每天擔心孩子的安危，還是決定把房子賣了回台北擠鳥籠。奉勸想南遷的年輕人，能夠留在台北就留在台北打拚，千金買房，萬金買鄰。」他說台北的房子雖然貴貴舊舊的，但出門有乾淨寬闊的人行道、守序的駕駛、便捷的大眾運輸，天氣雖然差但空氣不錯，「車程二十分鐘內就有乾淨的郊山可以踏青，各種藝文活動、展覽，多元的教育資源、競爭的成長環境，這些都是房價貴的理由，為了這些，我覺得可以多花一點」。

文章一出，許多網友紛紛留言反駁，「台北車禍有比較少嗎」、「空氣真的有那麼差嗎，我去高雄時都感覺還好阿？」、「高雄交通問題確實有，但你台北生活20年沒看過車禍就誇張了」、「台北要有寬敞的人行道也要看區域啦，信義區之類的重劃區可能有，但一些老市區對行人不友善的程度也不會比中南部好」、「我超討厭北部的天氣，所以根本不想待北部」。

除此之外，也有不少人贊同這名網友，「北漂仔要不是為了長輩，有多少人想回高雄？」、「我高雄人北漂仔，老實說真心不想搬回去」、「我高雄的朋友大學畢業後還沒聽過留在高雄打拚的」、「之前常去高雄出差，非常不適合久住，偶爾去走走還可以」、「高雄人台北住久了回去真的不太習慣」、「出了台北交通根本都是悲劇」、「北部車禍就真的比較少，高雄的一半不到」。

薪水 北漂

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