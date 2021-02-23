打開保溫袋見餐點「瀑布般傾瀉」 外送員崩潰：好想哭

無論天氣好壞外送員都使命必達替客人送餐，然而有些食物卻是他們眼中的地雷。近日一名外送員打開保溫餐袋時，眼前猶如瀑布的景象讓他崩潰吶喊，對此有同業分享送餐小撇步，直呼「緊急煞車也不怕」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，打開外送餐袋發現滑蛋牛肉粥，猶如瀑布般傾瀉而下，那瞬間心裡面只能對天怒喊，同時透露會傾倒是因為大碗疊三層的後果，事後默默清理客人門口的粥，想到回家還要洗箱子，心情一秒降到谷底。

貼文一出，同行網友們留言回應，「滑蛋牛肉粥算小意思，有看過麻辣臭豆腐在大箱裡游泳嗎」、「翻過汽水、奶茶，最討厭湯」、「你肯定沒看過薯條在可樂泳池游泳」、「倒過泰國菜，味道真重」、「過來人，六碗粥三碗三碗疊，準備拿餐時看到臉都歪了」。

另外也有人提到，「我遇到疊高高的食物都會直接拆開重新包裝，到了再跟客人解釋，不然難載麻煩，餐點翻倒客人也麻煩」、「這種疊高高的最好放小箱，也可以在小箱側邊掛S勾，把它掛在小箱裡，可以防止翻倒也保溫」、「如果要疊，一定要有塑膠袋而且要綁緊靠攏，或拿墊板撐住」。