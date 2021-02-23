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紅包錢又被爸媽「騙走」？ 男學生忍無可忍揚言「斷絕關係」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男學生受不了爸媽以「繳學費」、「幫忙存起來」的藉口，每年拿走他的紅包錢，盛怒之下決定斷絕親子關係。示意圖／ingimage
一名男學生受不了爸媽以「繳學費」、「幫忙存起來」的藉口，每年拿走他的紅包錢，盛怒之下決定斷絕親子關係。示意圖／ingimage

每到過年收紅包時，許多家長都會跟小孩說要幫忙存起來，但日前卻有一名男學生忍無可忍，寫下長文控訴爸媽今年再度拿走他的紅包，連哄帶騙說要拿來支付學費或幫他存起來，讓他氣到揚言要「斷絕親子關係」，讓許多網友看了非但不支持原PO，還忍不住回嗆「請你立刻搬出去，不准拿家裡一毛錢」，但由於故事劇情實在太過誇張，許多網友就紛紛推測「創作文無誤」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他氣憤表示紅包是一年一次的年終福利，但爸媽連哄帶騙說要幫他存起來、繳學費，讓他難以接受，「我決定脫離親子關係，真的忍無可忍，無需再忍」。

他難忍怒氣直言，開學如果有同學問起收到多少紅包，難道又要拉下臉跟同學扯謊？「我認為我真的被白養這麼大了，這一切都白費了，我決定脫離親子關係，父子、母子就做到今天，絕不容許我再這樣被踐踏，我的面子裡子就可以這樣不顧嗎？」並自嘆這是走投無路下做的決定，請大家不必再勸了。

不少人都認為原PO太過小題大作，要他為自己的言行負責，「學費和生活費請不要跟爸媽伸手，有骨氣一點就自己賺」、「記得從今天就搬出去，一毛錢也不准拿家裡的」、「哇！你父母應該感到開心，終於不用養你了」、「你知道你的紅包錢是用父母給出去的紅包換來的嗎？」

由於為了紅包就斷絕親子關係的劇情實在太誇張，就有許多人認為這根本就是虛構的創作文，紛紛留言狂轟，「中二刷存在，給你甲上喔，乖」、「這裡是爆廢，好多人都認真了」、「創作文無誤」、「釣魚文，一堆人上當」、「你媽知道你在這裡發廢文嗎？」

爆廢公社 紅包

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