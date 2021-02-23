帶「一桶硬幣」去銀行換鈔被拒 他傻眼：銀行不能換錢了？

《爆料公社》一名網友發文抱怨，表示自己是做小生意的，過年存了一點錢，開工後用水桶裝了「一桶硬幣」，前往長期配合往來的一間公股銀行，要將硬幣換成鈔票以方便進貨。沒想到卻受到門口的主管阻擋表示「不能換」，讓他很吃驚，也提問網友「甚麼時候銀行變得不能換錢了。」

該網友在貼文裡說，他這三年來一直和同一間分行往來，有時是鈔票換銅板，有時是銅板換鈔票，金額從幾千到幾萬都沒有問題。但這次，銀行主管卻不給他換，要他自行去存款機器存款、再提領紙鈔。但他身上沒有該銀行提款卡，只好當場再辦一張，但最後因要收100元辦卡費，和銀行又起爭執。他大嘆「明明不是偽幣為甚麼不能換？有規定多少額度只能存進去再領出來？好麻煩...。」

有網友認同這是銀行本身規定，說「以前零錢就是要存進去再領出來唷！應該是之前給你方便」、「郵局也是這樣，現在好像都要存進去再領」，也有人提供建議：「其實有專門的換幣窗口，重點是自己要先把50、10、5、1元硬幣分裝算好金額就可以換」，也有網友歪樓「水桶看起來很好用」、「生意好好喔，一個過年就有一水桶的零錢」、「原來這就是第一桶金的由來」。