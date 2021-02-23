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嬤手機壞了捨不得花錢換！孫出妙計「擲筊問爺」 結局惹哭網
老人家養成節儉的習慣，就算兒孫想孝敬老人家，想在他們身上花錢也總是捨不得，日前就有一名女網友發現阿嬤的手機壞了，想買一支新手機給她，但阿嬤卻堅持拒絕，最後她心生妙計，擲筊問過世的爺爺能不能用他留下來的手尾錢買新手機送阿嬤，「這樣就是爺爺送的了」，結果立刻得到「聖筊」，讓她忍不住鼻酸落淚，許多網友看了也直呼感動。
一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示阿嬤的眼睛不好，經常不小心把手機充電孔戳壞，最近又把手上那支手機用壞了，她心想乾脆別修了，直接送一支新手機，但阿嬤卻堅決推辭。
這時她靈機一動向過世的爺爺擲筊問道，「你留下來的手尾錢，我鎖在抽屜裡，現在我要拿來買一支手機給阿嬤，這樣就不是我送的，是爺爺送的」，神奇的是，一擲筊馬上得到「聖杯」的回應，讓她忍不住留下感動的淚水。
許多網友看了這段故事後不禁被感動了，紛紛留言表示，「好聰明，這樣阿嬤就不會拒絕換新手機了」、「果然阿公一定不介意把留下來的錢給阿嬤用的」、「我想起我阿嬤了」、「孝順推」，也有人建議「找找看磁吸式充電吧，不然一直戳壞阿嬤也難受」、「磁吸線怕老人家手機塞包包裡不小心短路，建議用無線充電座搭配無線充電背貼，就可以不用特別找有支援的手機」。
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