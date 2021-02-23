「資深美食予以調薪」串烤店漲價 網友不生氣反笑：恭喜恭喜

物價節節上升，許多老牌店家會因考量成本而漲價，卻也會因此受到老顧客的指責。埔里一家烤肉攤用十分有創意的方式公告商品漲價，竟引來客人一陣「恭喜」。

《家鄉烤肉》粉絲專頁貼出的「調薪公告」內容提到，「查本店之資深美食，豆干與甜不辣兩項，工作認真表現良好；美味可口老少咸宜；用料實在成本高貴，特別給予調薪獎勵。豆干二十元、甜不辣三十元。」

貼文中還補充說明，「本屆的家鄉國片金炭獎，由『烤味』主角『甜不辣』與『消失的中秋節』主角『豆干』獲得調薪榮譽」、「#豆干，你問它愛情？它笑而不答！，為什麼？因為老闆娘說它『魯』很久很久....；#甜不辣，草根味十足的口感；低調卻無法讓人忽視，南部人稱它黑輪片，在中部它是我們的甜不辣」、「入圍的串燒雖然很多；大家都用實力與真材實料贏過了華麗的擺盤，但是為了替觀眾把關；維持串燒的親和力，這次暫時只讓兩項獲獎調薪。」句句超強文案也讓網友大讚有創意。