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風潮曾席捲日韓！黑糖珍奶「店倒一堆」 網友指出2關鍵因素

聯合新聞網 / 綜合報導
曾經造成排隊風潮的黑糖珍珠奶茶店，現在似乎人氣已消退。示意圖／ingimage授權
曾經造成排隊風潮的黑糖珍珠奶茶店，現在似乎人氣已消退。示意圖／ingimage授權

台灣的黑糖珍珠奶茶風潮席捲日韓，成為人手一杯的排隊飲料，但有網友指出，曾經造成一堆人瘋買的飲料，現在專賣店根本沒人排隊，店倒一堆，讓他好奇黑糖珍奶也過氣的太快了。對此，網友指出「2關鍵原因」，導致黑糖珍珠奶茶退燒。

一名網友在《PTT WomenTalk》版發文表示，黑糖珍奶就是用炒的黑糖珍珠，加上濃郁的鮮奶，味道真的很不錯，還風靡日、韓，自己也跟風排隊好幾次。但現在發現，「黑糖珍奶專賣店根本沒人要排隊，店倒一堆」，好奇問「有沒有黑糖珍奶過氣的掛？」

貼文引發討論，多數網友認為黑糖珍奶「口感太甜」、「價格太貴」，直言「太貴了啦，一杯飲料快跟便當一樣」、「手搖飲的價格真的越來越母湯」、「店家都固定甜度，太甜了」、「我買之前都會問是黑糖珍珠嗎？是就不買」。還有人表示，「太多新口味的飲料在後面追」、「爆出化工色素黑糖正統派人氣急墜了」。

雖然多數人對黑糖珍奶的甜度有意見，但仍有不少支持者表示，「我好喜歡耶，越甜越好」、「黑糖珍珠鮮奶茶，真的很好喝」、「還是超愛，越甜越愛」。

珍奶 黑糖 手搖飲料

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