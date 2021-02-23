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首波七年級生將邁入四十歲 心態曝光：「不追逐金錢、知足常樂」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在ptt發問，好奇現在即將邁向人生四十關卡的七年級生們，現在的生活過得如何。示意圖／Ingimage
網友在ptt發問，好奇現在即將邁向人生四十關卡的七年級生們，現在的生活過得如何。示意圖／Ingimage

今年是2021年，也是西元1981年出生的這群「七年級生」即將邁入年齡四十大關的重要關鍵，近日就有剛滿四十歲的七年級網友在ptt發問，覺得自己現在的薪水不上下，也揹了不少貸款，對未來的計畫就是身體健康，他想問看看同樣是七年級的大家，如今都在幹嘛？

底下留言及其他篇回文則釣出同樣身為七年級的人感觸良多，有人感嘆說，「還在當社畜，離財富自由還有點距離」、「還房貸，小孩還在國小」、「我同學都在台積電」、「繼續增加的只有存款跟年齡，朋友越來越少…嗚。」

還有人表示，退伍後一晃眼他已經工作十幾年了，早沒有剛出社會的衝勁，安穩簡單平安反而是現在的追求，時間隨著年紀增長會愈過愈快，一轉眼很快就要五十歲了，父母也老了，兄弟姐妹也老了，或許到了那年紀，金錢也不是想追求的東西了，「即時行樂、知足常樂，共勉之。」

另外，亦有人觀察指出，七年級生曾被稱做「草莓族」，同時也是面臨高房價及低薪衝擊的世代，價值觀與過去腦海裡只有「拚命工作賺錢」的六年級生大相逕庭，甚至有七年級網友看了上述的貼文，認為「很多40歲的生活差不多這樣」，但是確實「該好好思考準備生前契約了」、「差不多該買長照險了。」

不過，也有網友分享自己目前的生活引起大家驚呼稱羨，他說自己快滿四十歲，工作近14年，家庭年收入300萬上下，育有兩個小孩，名下大B一台機車，無房產住家裡，早晚餐也吃家裡，正常18:30下班到家，休閒興趣是打英雄聯盟，然後假日會帶小朋友出去玩。

其他人看了則紛紛表示羨慕，「我家庭年收不到你一半」、「沒被老婆逼買房買車，人生勝利組」、「雖然四十歲還住家裡，但你已經贏很多人了」，還有人推測該網友財產應該有一千萬以上了。

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