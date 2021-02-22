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任教25年！50歲師年薪130萬 嫌「6萬月退休金少」要延退

聯合新聞網 / 綜合報導
從事25年教職的長輩，因為退休金減少，決定做到65歲再卸下教師身分。示意圖／ingimage
從事25年教職的長輩，因為退休金減少，決定做到65歲再卸下教師身分。示意圖／ingimage

年金改革是一直是國人關注的議題，有網友透露，50歲的表哥在公立高職教書25年，年薪約130幾萬，再過2年就具備退休資格，但因為退休金減少，決定做到65歲再退休，這樣老年生活才有保障。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，表哥原本月退金可領7萬6千元，但年金改革後只能月領6萬元，幾乎是在職月薪的一半，所以他決定65歲再退休，同時附上表哥的薪資條證明所言不假。

不過，原PO提到，「學校很多老師跟表哥一樣60多歲都不肯退休，造成許多年輕師資因沒有缺額無法考進學校，教學品質也受到影響，不少學生反應跟老師產生很大的代溝，價值觀也不同，導致學習意願低落，政府有可能要求60歲以上的中小學教師強迫退休嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「羨慕，退休金折半還是贏過很多人」、「教職月薪好高喔！」、「月退6萬不知屌打多少人了」、「有熱情教學還好，如果不適任就要退休，免得學生受害」。

此外，也有人提出不同看法，「抱怨的人真的可以認真讀書去考公職啊！」、「我覺得沒有不公平，少壯不努力，老大徒傷悲」、「要人強迫退休也不合理吧！」、「人家當初也是努力念書考上公職，憑什麼現在要被別人酸」。

原PO表哥擔任教職的薪資條。圖擷自facebook
原PO表哥擔任教職的薪資條。圖擷自facebook

退休金 年金改革 薪資

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