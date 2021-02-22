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夜市吃牛排！PTT土豪哥見店家「1行為」秒崩潰：誰還敢吃？
夜市美食豐富多樣，其中台式牛排價格親民料多實在，因此深受不少人喜愛。近日PTT土豪哥（金庸）去夜市吃牛排，意外瞥見店家「1行為」，讓他看了超傻眼，不過網友看完卻直言「超常見！很多都這樣」。
金庸在PTT發文指出，日前去夜市吃牛排，發現店員將牛排盤子用抹布簡單擦拭，浸個水就直接端給下個客人，他不禁質疑「這樣不會有衛生疑慮嗎」，並表示聽說南部有些夜市的牛排盤連水都不用，之前還曾經上過新聞，如果是這樣誰還敢吃啊！
貼文掀起網友熱議留言，「夜市就是用安全衛生換價錢」、「有加熱過就有殺菌力了，其實沒洗乾淨還好，反正出去吃飯就是眼不見為淨」、「去看各店家怎麼洗碗盤的，每次都覺得台灣人很勇」、「你不知道大廚的砧板也是抹布擦一下就繼續用了嗎？」、「很多餐廳忙起發現很髒的盤子，也是沒時間重洗都是拿條抹布擦一擦」。
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