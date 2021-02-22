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家變垃圾場！長輩狂囤積雜物 他崩潰：20年只整齊3次

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，長輩有嚴重的儲物症，自有記憶以來家裡只整齊過3次。圖擷自facebook
網友表示，長輩有嚴重的儲物症，自有記憶以來家裡只整齊過3次。圖擷自facebook

「豪宅變好窄」！近日一名網友透露，長輩有嚴重的儲物症，導致家裡堆滿許多用不到的雜物，想幫忙打掃整理還會被罵，自有記憶以來只整齊過3次，凌亂的生活環境讓他崩潰直呼「每天開心回家，回到家就開心不起來了」。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文表示，自從外公過世後，長輩囤積東西的習慣越來越猖狂，數量多到家裡只剩1條通道能走，自己看不下去想動手整理，可是長輩總說「這個有用我還要」、「這個沒壞掉還能用」，有時心情不好會直接暴怒「這是我的房子，你們憑什麼說丢就丟」，讓他心裡十分無奈。

原PO提到，家中亂成這樣已超過20年以上，印象中只有整齊過3次，分別是大姐、二姐、自己結婚，每次不超過2個月又開始四處亂堆，前年好不容易盼到弟弟結婚，「心中期待已久的短暫整齊清潔，一直在刺激我的腦內啡，對於生活環境好像又出現了一道曙光」，怎知弟弟後來說公證就好，家裡不拜堂、不宴客，此話一出心情像坐雲霄飛車一樣。

照片在網上曝光，網友紛紛留言回應，「屯積症無解，我用過太多方法都沒用」、「我懂，這看了真的很雜，路是用來走，不是用來堆垃圾」、「要去看心理醫師，這是一種精神病」、「好恐怖，完全可以引發密集恐懼症」、「這環境我住下去」、「我不能接受，好想直接掃空丟掉」。

爆怨公社

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