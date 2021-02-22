「11家台北拉麵總集」網紅影片引排隊潮 壹加壹曝：被討厭了

知名YouTuber壹加壹日前推出推薦台北拉麵影片後，引發大台北地區拉麵店的排隊潮，導致不少網友紛紛在網上抱怨「想吃一碗麵好難」，排隊人潮也相當驚人，對此，壹加壹表示，吃拉麵排隊時務必遵守「一人一個位，到齊再排隊」的原則，不可「解壓縮」。

壹加壹在兩周前推出「台北最強拉麵總集篇，不要再相信網路排行」企劃影片，影片分為上下兩集，被分享的拉麵店包括有墨洋、真劍、Soba Shinn & 柑橘、麵屋壹慶、悠然、鬼金棒、麵屋壹之穴、 Le Ming、鷹流東京拉麵、大和家、雞二共11家。

影片播出後引發熱烈迴響，目前上下兩集分別已有49萬、34萬次的觀看次數，也因此造成各大拉麵店的排隊風潮。不少網友在臉書社團「台灣拉麵愛好會」抱怨，「感覺這周拉麵怪突然暴增」、「想吃麵好難」，其中墨洋排隊人潮相當誇張，讓網友崩潰「是不是該停止吃拉麵了」。

對此，壹加壹也已發文回應表示，影片造成的排隊人潮，開始帶起「#討厭壹加壹」的標籤風潮，並給了粉絲小叮嚀，「很多拉麵店對於拉麵的講究及品質，一次可服務的顧客有限，店內位子數量也較少。不管店家有沒有明文標示，吃拉麵的時候，都需遵守『一人一個位，到齊再排隊』原則」。