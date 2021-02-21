噁！騎士從背後「噴汁」害她下半身遭殃 台中女氣炸：求肉搜

台中一名女子昨（20）日走在路上，竟遭某機車騎士從背後吐「檳榔汁」，不只白皙雙腿被噴到，連底部原本很白的鞋子也難逃一劫，而該名「吐汁」騎士隨後也消失無蹤，氣得女子PO網請大家幫忙「肉搜」。文章一出也吸引大批網友替原PO抱不平，直呼這名騎士「真的超沒水準」。

原PO昨天在臉書社團《爆怨公社》指出，自己走在台中市西區中興街路上，莫名遭一名機車騎士從背後吐檳榔汁，等她驚覺不對勁轉身時，對方已經騎走了，害得她出門的好心情跟著全飛。

她事發當下也立刻拍照片，隨後PO到網路上，可看到一雙白皙的美腿上，沾上紅紅的液體，就連鞋子也遭殃，看起來相當不衛生。原PO直呼，這種行為「無敵沒水準」，希望有好心人能幫幫她肉搜犯人。

對此，底下網友也紛紛批評這名騎士，「好誇張，這真的會很怒耶」、「超沒水準，希望有人看到，或有找到他」、「先報警調監視器」、「可悲，有錢買檳榔，沒錢買吐杯」、「在防疫期間可以提告吧？」；也有不少人分享過去的經驗，「之前遇過邊騎車邊吐口水，差點吐到我」、「高中的時候等公車，也有被吐到過，真的超級噁、超級臭的」、「之前騎車遇到阿伯直接朝我的車吐痰，還對著人狂咳」。

根據《廢棄物清理法》第27條第一項規定，禁止民眾隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，若違規恐需接受4個小時的戒檳班講習，也提醒大家切勿以身試法。