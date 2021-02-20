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屏東驚見超美味「紫糕」連在地人都沒吃過 內行網友解答

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他發現屏東有一款超好吃的紫色糕狀食物，但身為在地人的媽媽和舅舅居然都沒看過。圖擷自爆廢1公社
一名網友PO文提到，他發現屏東有一款超好吃的紫色糕狀食物，但身為在地人的媽媽和舅舅居然都沒看過。圖擷自爆廢1公社

在台灣各縣市幾乎都有屬於自己的招牌美食，總吸引許多觀光客前去嚐鮮，不過還是有不少只有當地老饕才知道的在地隱藏小吃。對此，昨（19）日就有一名網友在臉書《 爆廢1公社 》中PO文提到，他發現屏東有一款超好吃的紫色糕狀食物，但身為在地人的媽媽和舅舅居然都沒看過，於是他就好奇將照片貼出，希望能有內行網友解答。

原PO在文中提到，他相信很多人都沒看過「這東西」，但真的很好吃。從原PO貼出的照片中可看出，該食物乍看之下很像「芋簽」之類的食物，但上頭又淋了一層像是蒜蓉醬的醬油膏，由於是第一次吃，所以不曉得該食物真正的名字，就連在地的家人都沒吃過。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，不少網友回應，「怎麼感覺很像芋簽糕加蒜醬油」、「感覺又甜又鹹」、「古早味的曠世奇派？」、「看到蒜蓉醬就先投降，這我不行」、「上次環島去美濃有點到這個，味道我完全無法」、「芋頭沾蒜頭醬油嗎？」、「會以為是芋頭簽加滿滿蒜頭醬油膏」、「乍看之下會以為是肥皂欸」。

內行人也紛紛解答，「這是屏東內埔的花生豆腐」、「花生豆腐，很好吃」、「花生豆腐，我們客家村都有」、「花生豆腐，去內埔吃過一次」、「這個美濃也有賣，很好吃，可惜北部好像都沒賣」、「花生豆腐用炸得也很好吃」、「就客家的花生豆腐啊！吃到不想吃了，真心覺得只有我們屏東的最好吃」、「花生豆腐，正統沾醬要醬油膏+花生粉」。

事實上，該食物是屏東內埔之名的小吃「花生豆腐」，有別於市面販售的白色豆腐，花生豆腐是紫色的，因為花生本身的花生膜含有大量的植物性鐵，在遵循古法製作下，花生膜遇到高溫就會變成紫色，一般會淋上些許醬油或蒜蓉醬來食用。

屏東

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