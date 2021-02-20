北漂男月薪5萬！過年驕傲回家看見表哥座駕：突然好想哭

為了有更多工作機會、追求更好的薪資，許多青年會選擇離鄉背井「北漂」打拼，一名男網友表示，自己到了台北工作，心裡蠻驕傲的，但是過年時回到阿嬤家吃飯時，卻看見表哥開著一台BMW，頓時間覺得自己好悲哀，好想哭，引起網友熱議。

一名「北漂」男網友日前在PTT八卦版發文，過年期間回阿嬤家吃飯的時候，一進門姑姑就說「哎唷，台北人回來的啊」，原po表示聽到這些話「是真的蠻驕傲的」，甚至還在心裡嘲諷「你們這些下港俗，吃飯的時候講點台北的好，讓你們開開眼界。」

正當他還在自我陶醉時，看到表哥只是為了要去買個番茄醬，開著他的BMW，還問了原po要不要開，他瞬間從美好的世界中掉到現實，「突然覺得我真的好悲哀，月薪5萬，每天擠捷運，租兩萬元的套房，好想哭」。

此文一出也引起網友熱議「賺3萬不如在家鄉做7-11」、「姑姑在酸你，聽不出來嗎？」、「五萬住台北真的不如南部三萬，有夠魯」、「租2萬套房，那是你的問題」、「說真的，這種薪水回家還比較好」、「離開台北很難？」。

但也有人覺得「北漂很好啊，開BMW的人不一定快樂」、「真的可憐，不過不只有你，你表哥該不會買二手的在自嗨吧」、「表哥：我只是大過年租個車應景一下，怎麼台北來的在哭？」