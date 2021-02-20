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叫外送驚見「紙盒融化」黏餐點 店家、客服秒甩責：問外送員

聯合新聞網 / 綜合報導
網友收到餐點，見到裡面「紙盒融化」，甚至殘渣還黏在餐點上，致電給店家和客服，卻都把矛頭指向外送員。圖為外送員示意圖。本報資料照片
網友收到餐點，見到裡面「紙盒融化」，甚至殘渣還黏在餐點上，致電給店家和客服，卻都把矛頭指向外送員。圖為外送員示意圖。本報資料照片

現今外送平台方便，在家只要動一下手指頭就能成功叫餐，還不時推出免運優惠，讓人宅在家也有美食吃，但是偶爾還是會遇到餐點有狀況，這時候就不知道要請店家還是外送負責，有一名網友收到了餐點，明顯是餐點過熱融化餐盒，但店家卻一直推給外送員，讓他相當不滿。

網友在臉書「爆料公社」發文，日前透過外送平台叫了一份餐點，拿到打開盒子的時候，驚見內部盒子已經融化，而且餐點上都黏著紙盒的殘渣，他看了很傻眼，馬上打給餐廳想問清楚解決方案。

網友拿到的餐點，上面黏著紙盒殘渣，看起來相當噁心。 圖／爆料公社
網友拿到的餐點，上面黏著紙盒殘渣，看起來相當噁心。 圖／爆料公社

致電店家後，卻得到「可能是外送員的問題」，他覺得不太合理，又再打外送平台客服專線，結果得到的回答仍然是「外送員的問題」，他氣得直說「明明就是食品過熱融化了餐盒」，不滿店家與客服推卸責任的態度，完全沒辦法接受。

網友看了也說「自己用廉價盒子不能耐熱怪外送員？外送員的保溫箱是會加熱就對了？」、「貪小便宜的店家買爛紙盒，還怪外送員，店家把客人當什麼了？」、「應該是炸/煎起來馬上就丟進盒子，連油都沒瀝吧！」、「熊貓箱是微波爐嗎？餐盒明顯品質不良，店家還一直推卸責任...」。

美食外送 外送員

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