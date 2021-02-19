阿嬤用成績決定紅包金額 他傷歎「雖不如台大妹妹，但至少交大畢業阿」

做長輩的很少能對每位晚輩都一視同仁，總會因各種原因，忍不住偏愛其中一個，因此其餘的孩子多少會感到不平衡。有網友日前就在網路上發文抱怨自己從小就受到不公平的待遇，每年所得到的紅包金額較少，只因成績不如妹妹，讓他覺得非常不公平，忍不住發文詢問網友們家中的情況是否合理？此文一出，吸引許多網友前來討論，留言蓋起高樓。

一名網友於昨日(18日)在PTT上發文透露自己父母都以頂尖成績畢業，妹妹也是成績優異，台大畢業的好學生，而父親的家族是客家人，較重視學業，所以從小奶奶都會耳提面命表示不會讀書就不能拿錢。原PO還無奈說明，自己成績雖不到頂尖也不是醫生、老師等職業，但至少是知名交通大學畢業的。

儘管如此，原PO在家人心中依然留著成績不佳的印象，因此過年紅包金額總是比會讀書的妹妹還少，導致自己對奶奶留下不好的印象，在文章最後也寫下是否需跟長輩談差別待遇的行為會導致嚴重的後果，希望有網友能提供建議。

許多網友紛紛留言表示別在意，「別人想怎麼做，你管不著，你也不用在意」、「每個人的思想行為都有其背景因素，重點放自己身上就好」、「其實很會讀書真的不代表一切都會很好或一路順遂，人格養成真的還是比較重要」、「我跟我阿嬤也不親，也沒事，反正平常也沒在聯絡」、「這世界上每個人都有自己的價值觀，何必管別人怎麼想」。

也有部分網友覺得原PO因紅包較少就討厭奶奶不應該，「人家價值觀就是喜歡會唸書的啊，妳反過來威脅別人有比較清高嗎？」、「你明明就在意的要命還要假裝很無聊」、「錢是奶奶的，不給你或給你少還去理論？是有欠你嗎」、「你自己又對誰有無條件的愛了嗎？說得清高，你對你奶奶的愛還不是交換式的」。