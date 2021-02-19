女童跳溜滑梯重壓3歲女娃 氣憤控對方媽媽「又沒怎樣」態度

許多爸媽會帶小孩到公園玩耍、發洩精力，但不難見到有些爸媽只顧著自己滑手機，不只放任小孩自己玩，更不顧小孩安全。日前，就有一位媽媽在網上PO出影片，表示3歲女兒在公園玩溜滑梯，當時卻有一名國小女童在溜滑梯下方處跳起重壓3歲女娃，女童不只沒道歉就離開，原PO事後找到對方父母，對方的媽媽更是「一副無所謂的樣子」，讓她相當氣憤。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示大年初五帶著3歲大的女兒到公園溜滑梯玩耍，但過年期間人潮眾多，有一位看似國小年紀的女童想從溜滑梯旁「直接跳到另一側」，當時剛好女兒滑了下來，女童當場重壓在她身上，3歲女兒立刻大哭著喊手痛，幸好事後照了X光後發現並無大礙。

一名媽媽PO影片控訴3歲女兒在玩溜滑梯時，竟有一名國小女童跳起重壓女兒，不只沒道歉就走了，找到對方父母更是一副無所謂的樣子。圖擷自 爆料公社二社

原PO表示，女童闖了禍後當場跑掉，原PO只好去找女童父母，向他們解釋情況，不過女童爸爸聽完只簡單說了句不好意思，但媽媽卻是一副「沒怎樣」的感覺，過程中明明女童就在附近玩耍，也沒有想把小孩帶過來機會教育讓她知道這件事的危險性，讓她既氣憤又無助。

原PO貼出女童跳起再用全身力量重壓3歲女兒的影片，畫面令許多網友看了直呼驚險。原PO指出，原本只想拍攝女兒開心玩耍的影片，沒想到卻剛好錄到危險的一幕，她也特別提醒各位爸媽，「拜託一定要注意自己的孩子，別丟著不管，她還是有可能會傷害到別人的，這也讓我們機會教育要孩子學會為自己闖的禍負責，哪怕只是一句道歉...」。

影片曝光後，許多網友看了紛紛氣得大罵，「天啊！這誰家的野小孩啊！」、「有這種媽難怪小孩跑了不知道嚴重性，媽媽都不在乎無所謂，小孩是會知道什麼？」、「這媽媽也太誇張了吧！如果是自己的小孩受傷不可能是這種態度！」、「這一定要當場大罵到家長出面」、「小孩就是大人的縮影啊！」