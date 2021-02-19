快訊

影／曾文水庫驚見等身大洞呈漏斗狀 最大直徑逾2公尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童跳溜滑梯重壓3歲女娃 氣憤控對方媽媽「又沒怎樣」態度

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽PO影片控訴3歲女兒在玩溜滑梯時，竟有一名國小女童跳起重壓女兒，不只沒道歉就走了，找到對方父母更是一副無所謂的樣子。圖擷自爆料公社二社
一名媽媽PO影片控訴3歲女兒在玩溜滑梯時，竟有一名國小女童跳起重壓女兒，不只沒道歉就走了，找到對方父母更是一副無所謂的樣子。圖擷自爆料公社二社

許多爸媽會帶小孩到公園玩耍、發洩精力，但不難見到有些爸媽只顧著自己滑手機，不只放任小孩自己玩，更不顧小孩安全。日前，就有一位媽媽在網上PO出影片，表示3歲女兒在公園玩溜滑梯，當時卻有一名國小女童在溜滑梯下方處跳起重壓3歲女娃，女童不只沒道歉就離開，原PO事後找到對方父母，對方的媽媽更是「一副無所謂的樣子」，讓她相當氣憤。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示大年初五帶著3歲大的女兒到公園溜滑梯玩耍，但過年期間人潮眾多，有一位看似國小年紀的女童想從溜滑梯旁「直接跳到另一側」，當時剛好女兒滑了下來，女童當場重壓在她身上，3歲女兒立刻大哭著喊手痛，幸好事後照了X光後發現並無大礙。

一名媽媽PO影片控訴3歲女兒在玩溜滑梯時，竟有一名國小女童跳起重壓女兒，不只沒道歉就走了，找到對方父母更是一副無所謂的樣子。圖擷自爆料公社二社
一名媽媽PO影片控訴3歲女兒在玩溜滑梯時，竟有一名國小女童跳起重壓女兒，不只沒道歉就走了，找到對方父母更是一副無所謂的樣子。圖擷自爆料公社二社

原PO表示，女童闖了禍後當場跑掉，原PO只好去找女童父母，向他們解釋情況，不過女童爸爸聽完只簡單說了句不好意思，但媽媽卻是一副「沒怎樣」的感覺，過程中明明女童就在附近玩耍，也沒有想把小孩帶過來機會教育讓她知道這件事的危險性，讓她既氣憤又無助。

原PO貼出女童跳起再用全身力量重壓3歲女兒的影片，畫面令許多網友看了直呼驚險。原PO指出，原本只想拍攝女兒開心玩耍的影片，沒想到卻剛好錄到危險的一幕，她也特別提醒各位爸媽，「拜託一定要注意自己的孩子，別丟著不管，她還是有可能會傷害到別人的，這也讓我們機會教育要孩子學會為自己闖的禍負責，哪怕只是一句道歉...」。

影片曝光後，許多網友看了紛紛氣得大罵，「天啊！這誰家的野小孩啊！」、「有這種媽難怪小孩跑了不知道嚴重性，媽媽都不在乎無所謂，小孩是會知道什麼？」、「這媽媽也太誇張了吧！如果是自己的小孩受傷不可能是這種態度！」、「這一定要當場大罵到家長出面」、「小孩就是大人的縮影啊！」

親子教育 溜滑梯

延伸閱讀

兒洗澡超過15分在DIY？父母狂敲門猛催 開門這幕眾人傻眼

他用「一大袋1元硬幣」付費惹怒外送員 網批：根本糟蹋人

孩子排隊哭鬧爸賞巴掌 他心疼PO網遭諷：等你當父母就知了

垃圾放紙箱！暫離回來驚見垃圾落地 她痛批：撿回收的沒水準

相關新聞

她被網友封「台灣第一女YouTuber」 高人氣關鍵：不露臉

現今隨著科技進步，網路社群平台越來越發達，不少人會藉由經營YouTube頻道或臉書、Instagram等賺取收入，「YouTuber」更成了這個世代的新興職業，透過分享影音內容，培養訂閱人數增加自身知名度。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現在YouTube上一個名叫「PAN PIANO」的頻道，目前已有205萬訂閱人數，在台灣YouTuber總排行中高居第七名，而且每支影片的點閱數都很高，於是他就好奇詢問廣大網友「PAN PIANO已經當之無愧是台灣第一女YT嗎？」

台積電爸爸包萬元紅包給8歲兒 他當場拆開數鈔甩地：太寒酸了

過年期間，除了大家團圓吃飯外，發紅包也是一大重頭戲，也是許多人最期待的部分。一名女網友以「每年過年都會刷新我的三觀」為題發文，過年家裡一名弟弟，收到了在台積電工作的爸爸給的一萬多元紅包，當場把紅包拆開，一張一張數，還直接嫌棄「蛤...才一萬多，也太寒酸了吧」，二話不說把紅包甩在地上，讓網友直呼「現在家庭教育堪憂」。

屏東驚見超美味「紫糕」連在地人都沒吃過 內行網友解答

在台灣各縣市幾乎都有屬於自己的招牌美食，因此總吸引許多觀光客前去嚐鮮，不過還是有不少只有當地老饕才知道的在地隱藏小吃。對此，昨（19）日就有一名網友在臉書《 爆廢1公社 》中PO文提到，他發現屏東有一款超好吃的紫色糕狀食物，但身為在地人的媽媽和舅舅居然都沒看過，於是他就好奇將照片貼出，希望能有內行網友解答。

北漂男月薪5萬！過年驕傲回家看見表哥座駕：突然好想哭

為了有更多工作機會、追求更好的薪資，許多青年會選擇離鄉背井「北漂」打拼，一名男網友表示，自己到了台北工作，心裡蠻驕傲的，但是過年時回到阿嬤家吃飯時，卻看見表哥開著一台BMW，頓時間覺得自己好悲哀，好想哭，引起網友熱議。

叫外送驚見「紙盒融化」黏餐點 店家、客服秒甩責：問外送員

現今外送平台方便，在家只要動一下手指頭就能成功叫餐，還不時推出免運優惠，讓人宅在家也有美食吃，但是偶爾還是會遇到餐點有狀況，這時候就不知道要請店家還是外送負責，有一名網友收到了餐點，明顯是餐點過熱融化餐盒，但店家卻一直推給外送員，讓他相當不滿。

辦婚禮怕虧錢 閨密出建議反讓新娘絕交還「傳帳戶收禮金」

新冠肺炎疫情緊張，日前爆發「部桃群聚」事件，導致外界對桃園防疫狀況感到擔憂。而近日有名桃園中壢的準新娘因為疫情關係，正在考慮是否取消在當地的婚宴，她也詢問好閨密的建議。沒想到就因為對方建議她換地點，讓這名準新娘認為閨密「不相挺」，翻臉直呼「友情到此為止」，還貼出匯款帳戶，請對方傳禮金過來，讓閨密傻眼至極。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。