媽廁所門口放「歡迎光臨」地墊 女好悶 釣出網友更絕招照片

每逢過年，許多小孩都會拿到紅包，有些父母也會先收走，稱是要幫忙「存起來」，其實是要拿來貼補家用。不過近日有名女網友指出，從小被收走的紅包，沒想到媽媽真的幫她存起來了，裡面還有將近20萬元。原PO也描述家裡經濟狀況不好，媽媽一直以來很節儉，但為了兌現「幫忙存錢」的承諾，所以寧可自己省吃儉用也不會動這筆錢。文章一出也讓許多網友直呼「有洋蔥」。

2021-02-18 21:07