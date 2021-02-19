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媽廁所門口放「歡迎光臨」地墊 女好悶 釣出網友更絕招照片
新年新氣象！很多人會在家貼春聯，或布置開運小物，祈求新的一年有好運到。過年期間印有吉祥話的擺飾也跟著熱賣，有位媽媽也買了新地墊，開開心心布置家居，地墊上鮮紅喜氣的四個大字卻讓女兒悶了。她在臉書社團爆怨2公社發文，「過年前，娘把『招財進寶』放廁所被我唸，過年後，她換放了『歡迎光臨』...」。
原PO用幽幽的口吻，曬出媽媽的居家創意照，只見廁所門口鋪著大大的地墊，上面印著「歡迎光臨」四個大字，大概是常見海鮮、台菜餐廳用的那種規格，媽媽的幽默，讓原PO哭笑不得，她詢問媽媽為什麼買這個，媽媽爽快回答「只剩這個款式」。
網友笑翻，「媽媽無敵可愛der」、「不要再唸了，不然她會在馬桶貼個『滿』」、「沒有貼『山珍海味』算不錯了」、「不虛此行」、「要改出入平安嗎」、「開市大吉」、「高朋滿座」、「上廁所不能關門，還要迎賓的概念」、「歡迎光臨my縫」、「出來的時候還要說『謝謝光臨，請慢走』」、「年年有芋才對」，「元宵節就會換成『喜從天降』」、「黃金萬兩」、「黃金滿屋」「日進斗金」。也有網友幽默貼出馬桶+山珍海味的照片，相當逗趣。
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