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男友登門拜年！她列出4.4萬「一家6口紅包價碼」 網愣：鴻門宴？

聯合新聞網 / 綜合報導
男友到女友家中拜年，想不到女友竟要求對方要包紅包給家中每一位親戚，這讓原PO坦言覺得不舒服。圖片來源／ingimage
男友到女友家中拜年，想不到女友竟要求對方要包紅包給家中每一位親戚，這讓原PO坦言覺得不舒服。圖片來源／ingimage

情侶相處到穩定階段通常都會到對方父母家中作客，過年期間更會帶禮拜訪，然而日前有一名男網友發文表示，除了自己準備的洋酒高級禮盒，女友還要求他「準備6包紅包給家中每一位親戚」，更獅子大開口「指定金額」要他包出4萬多元的紅包，這讓原PO相當傻眼，坦言感覺非常不舒服。

男網友12日在臉書社團「靠北女友2.0」投稿表示，他準備了洋酒高級禮盒要去女友家拜年，女友卻問「那紅包呢？」他相當不解為何要準備紅包，怎知女友還大翻白眼回應「不然呢！」

原PO心想「禮多人不怪」就順應女友意思，想不到女友指示要準備6包，因為家裡每個人都要包，「爸媽各包8,800、姐弟各包6,600，而姐姐的2個小孩也要包3,600，而她自己那包可以先給她，只要6,600即可」。原PO坦言光是包女友一家人的紅包就花了44,600元，這讓他相當疑惑，直呼「去女友家拜年有需要每一個都包嗎？甚至要求紅包金額，感覺不是很舒服！」

網友們聽完原PO的遭遇後，紛紛留言狠酸，「這是鴻門宴不是拜年了」、「我是你女友爸爸的哥哥的老婆的姐姐的兒子順便也給我來一包吧」、「包山包海的就是你」、「可能連住宿費，伙食費都一起算了」、「服裝主題：財神爺」。

也有不少人苦勸，「為什麼現代人未結婚都要包紅包？不是結婚再包嗎？」、「沒結婚就包那麼大包，結婚後還得了，不用理她」、「沒結婚就要去這麼多，結婚不就更誇張」、「誇張了，帶伴手禮就好了吧！你別傻傻的」。

情侶 拜年 紅包

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