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撿到手機撞見私訊連發「子X寶貝今晚要來嗎」 網驚：台大這麼會玩

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO撿到的手機，螢幕出現多則親密訊息。 圖擷自NTU台大學生交流版
原PO撿到的手機，螢幕出現多則親密訊息。 圖擷自NTU台大學生交流版

各所大專院校的學生，在臉書多會創立社團交流校內資訊，也常見尋找遺失物的文章。有網友昨(18)日在台大舟山路撿到一支iPhone，不料螢幕卻同時顯示出「寶貝」、「好想你」、「今晚要來找我嗎」等字眼，讓其他台大學生驚呼這肯定是「時間管理系」的。

一名網友在臉書「NTU台大學生交流版」發文，說明自己在舟山路撿到一支iPhone手機，希望失主看到貼文後能聯絡自己認領。不過看似一般的協尋文卻有意外亮點，該支iPhone的螢幕上竟接連顯示多則親密訊息，皆來自不同的人。定睛一看螢幕上寫著「子X寶貝我好想你喔」、「子X寶寶今晚要來找我嗎」等字眼，讓原PO猛虧這位失主，即便寒流來襲，想必他還是覺得相當溫暖。

交流版內其他學生也來參一咖，驚呼根本是時間管理系，「太勝利了子X」、「拿回去會被分屍吧」、「這個夜晚你不孤單」」、「台大生都這麼會玩」。不少人看了也自嘆弗如，感嘆完全追不上，「同樣台大...等級卻差那麼多」。

除了進來看熱鬧的群眾，有留言質疑原PO的舉動，指出撿到別人的手機卻又公開展示，還大肆討論起失主的八卦，似乎不是非常恰當。有人認為撿到手機應該有不少方式可以提醒到對方，曝光私人對話其實相當不尊重他人隱私。

台大 iPhone 手機 社團

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