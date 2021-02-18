節儉母從小替孩「存紅包」驚人數字曝 網友暖哭：快賺錢回報

每逢過年，許多小孩都會拿到紅包，有些父母也會先收走，稱是要幫忙「存起來」，其實是要拿來貼補家用。不過近日有名女網友指出，從小被收走的紅包，沒想到媽媽真的幫她存起來了，裡面還有將近20萬元。原PO也描述家裡經濟狀況不好，媽媽一直以來很節儉，但為了兌現「幫忙存錢」的承諾，所以寧可自己省吃儉用也不會動這筆錢。文章一出也讓許多網友直呼「有洋蔥」。

原PO在Dcard發文指出，家裡經濟狀況一直都不太好，還曾一度處於負債情況，所以小時候媽媽把紅包收走，原以為是要貼補家用，沒想到現在長大了，才發現媽媽都幫忙把錢存進戶頭了。而現在，媽媽又把存摺交還給女兒，讓原PO發現裡面有將近20萬元。

原PO拿到存摺的當下相當震驚，因為她知道自己家裡的存款沒有超過10萬元，每個月都要還房貸和車貸，沒想到媽媽居然幫她存了20萬元。當下媽媽也告訴她，以後不會再幫忙存紅包，因為原PO長大了，可以自己操作這筆錢。

原PO想起媽媽一直以來都很節儉，大多都是穿著別人的舊衣服，有時為了省錢還一天只吃一餐，「去年她生日，我送了她一套新衣服，她到現在也都還捨不得穿，唯一一次穿就是送她的那天，她穿著一直跟我的阿姨們說我有多孝順，我說以後再多送她衣服，她卻叫我自己把錢存好，不要浪費」。

不過就算每個月的生活都很拮据，原PO媽媽也絕對不會省下孩子的讀書錢，除了讓女兒補習之外，也會幫忙買教科書。後來原PO長大，開始打工之後，想要給媽媽一些錢，對方仍一直拒絕，直呼就算給她，她也不會用。

手裡握著存摺的原PO問媽媽，為什麼不把這些紅包錢拿來貼補家用？對方卻說，因為已經答應要幫孩子們存起來，所以就算辛苦她都不能拿這些錢來用。原PO寫道，「那時候，我才發現，原來媽媽的臉上已經多了好多好多的皺紋，有好多歲月的痕跡，以前明明覺得媽媽好高大，可是我現在已經比她高了很多。長大，真的好快喔！」

文章一出，網友也紛紛表示，「趕快賺錢奉養媽媽」、「唱一首『世上只有媽媽好』」、「有洋蔥，辛苦了！」、「以前老師說，有三種錢不能省，第一種是孝順父母的錢；第二種是教育子女的錢；第三種是充實自己的錢」；也有網友指出，可以把一些錢分給媽媽，或是好好運用這筆錢理財，讓媽媽享福。