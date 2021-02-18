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霸道機車停店門口20天！店家求「別鎖龍頭」竟遭車主回嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
超狂機車連停20天，佛心店家求「別鎖龍頭」反遭警告。圖擷自爆廢1公社
超狂機車連停20天，佛心店家求「別鎖龍頭」反遭警告。圖擷自爆廢1公社

許多店家做生意時見紅就休，到了過年期間便是放長假的開始。有女網友分享，自家店面過年期間休21天長假，而一台霸道的機車也就停了整整20天，原PO本不想為難對方，只勸別鎖龍頭，卻遭車主回嗆，令她憤怒直呼「欺負女人嗎？」

一名女網友於《爆廢1公社》上發文表示，因過年期間自家店面休息，總共休了21天，也因此店門口停了一台機車，竟停了長達20天。店家因隔天準備開張做生意，卻遲遲不見車主移車，便留下便條請對方「別鎖龍頭」，並表示如若看到隔壁免費停車格有空位，會幫忙移車。不料原PO早上貼上便條後不久，下午便收到車主回覆道「請勿移動此車，若有毀損及移動會報警處理，恐有觸法之虞」，令原PO氣憤直呼「有些人就是過分！」

網友紛紛留言表示，「拍照檢舉吧，騎樓不能停」、「看有沒有監視器吧」、「直接報警處理就好」、「妳自己如果有停車牽走，然後拍照檢舉他」、「我不會等20天，我隔天就讓他拖吊場過年了」、「客氣什麼！直接檢舉拖吊啊」、「騎樓可以檢舉，打警察局吧」、「對付這種人就是要拍車牌檢舉！」。

車主 爆廢公社

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