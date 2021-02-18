孩子沒睡飽哭鬧而母親只柔聲規勸 背後原因曝光眾人鼻酸

帶孩子除了身體上的疲累，更多的是精神上的耗損，有的母親除了需安撫孩子、滿足孩子無止盡的需求，也有肩上背負的生活重擔。有網友分享，日前孩子沒睡飽，起床後便發脾氣哭鬧，原PO選擇柔性勸導，背後原因曝光令人心疼。

一名母親於《爆怨2公社》上發文表示，某日早上孩子因沒睡飽而發脾氣，原PO不僅沒有打罵孩子，反而柔聲向孩子說道「你聽我說，因為媽媽要上班，不然我們就沒有錢，而且沒有人可以帶你，因為媽媽只有一個人，因為你是跟著我，你要乖乖的好嗎？媽媽有賺錢才可以帶你出門玩，才可以吃好吃的東西好嗎？」，孩子聽完後點點頭將眼淚擦乾，讓原PO感到相當心疼，「希望他可以趕快長大，我以後可以多賺一點錢，這樣他應該就不會這麼辛苦了」。

有許多網友為母子兩人加油打氣，「兒子好懂事，加油！」、「好心疼，加油！」、「懂事乖巧的孩子、堅強獨立的媽媽，辛苦了，加油！」、「辛苦妳了，這位偉大的媽媽」、「加油喔，會苦盡甘來的」、「孩子自己帶比較貼心，且成長時媽媽不缺席，雖然辛苦，但也是有甜蜜的時候。加油！」、「孩子很聽話乖巧，似乎懂得媽媽的辛苦」。