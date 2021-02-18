月薪11萬生活品質高？ 網揭「3方面」分析：一樣很刻苦

擁有高薪生活是許多人嚮往的事！近日一名網友好奇發問「月薪11萬以上是什麼生活品質」，問題曝光掀起一陣熱議，更有內行人從3方面分析。

原PO在PTT發文表示，「最近朋友年後換工作說月薪有11萬，讓人聽了好羨慕，自己月領23.1k所以無法想像這樣的生活，有板友可以分享月薪11萬以上的生活嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「大概就是吃飯不用看價錢」、「吃飯不用多想，其他的費用還是要盤算」、「只是存的多一點，吃東西的時候比較善待自己」、「沒有太大不同，給家裡錢多一點，3000以內想買就買」。

不過，最多人提到房貸、車貸、小孩左右開銷支出，「養兩個小孩和老婆，扣掉房貸及保險，一樣很刻苦」、「有小孩、有長輩、有房貸，月薪10幾萬也沒用」、「11萬，要看在哪裡生活還有要養幾個人」、「如果不背房貸跟車貸的話，日子還算不錯」。