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垃圾放紙箱！暫離回來驚見垃圾落地 她痛批：撿回收的沒水準

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO準備開工，清掃完卻驚見這一景象。圖擷自爆怨公社
原PO準備開工，清掃完卻驚見這一景象。圖擷自爆怨公社

新年結束後，就是店家準備開工拜拜的日子了，為求生意興隆，店家會起個大早祭拜。有女網友分享，開工拜拜後將地面做清潔，不料清潔回收工的惡劣舉動卻讓她氣憤不已。

一名女網友於《爆怨公社》上發文表示，她起大早為店面準備開工事宜，誠心的完成祭拜後便將鞭炮的垃圾做整理，掃好後倒在紙箱中，便轉身進店準備開張。原PO沒過多久後卻發現，紙箱竟不翼而飛，而原本放置在紙箱中的鞭炮屑及垃圾全被倒在地上，讓她不禁氣憤直呼「現在撿回收的真沒水準！祝你烙賽一整年！」

對此，網友紛紛表示，「我也遇過！莫名其妙就被拿走了」、「我之前放門口的椅子忘了收，隔天只剩坐墊，鐵的部分都拆走，真的很夭壽」、「遇到這種的，只好告他偷竊了」、「我們家也有來翻垃圾袋，翻完地上都亂七八糟」。

也有網友分享慘痛經驗，「前兩年中秋節在自家門口烤肉，烤完後因為時間很晚了，先把夯爐跟用過的烤肉架等物品放在門邊，結果隔天早上起來，地上只剩下一堆灰燼跟沒燒完的木炭…」、「我們這裡的回收阿嬤也是這樣，用紙箱裝回收，裏頭有飲料罐、奶粉罐及紙類，結果她把紙類箱子拿走，剩罐子在路邊讓風吹著到處滾」。

原PO將掃好的鞭炮屑及垃圾放置紙箱中，卻被人拿走紙箱留下滿地垃圾。圖擷自爆怨公社
原PO將掃好的鞭炮屑及垃圾放置紙箱中，卻被人拿走紙箱留下滿地垃圾。圖擷自爆怨公社

爆怨公社 偷竊

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