客人嗆「放好就滾甘願點」 外送員心酸：我們不是人嗎？

每份工作背後都有辛苦且值得尊敬的地方！但近日有一名外送員在某位顧客的備註中，看到一長串的侮辱字言，讓他不禁感嘆「請問外送員不是人嗎？為何要受到這樣的對待」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出「顧客備註」截圖照片，上頭寫著「請移動您尊貴腳步送上樓，並將餐點掛門把上，左右邊皆可，並以電鈴告知抵達，如果樓下門沒開，直接按電鈴就好，導航走御成路走到底沒有很難的，如果不會看地圖，那可以考慮轉行，不送餐就轉行吧，除非你很閒想吃官司，已經有人被告切勿以身試法」。

文中更狠嗆外送員，「餐點放好就滾，林北不想看到你們這些送外送的，狂按電鈴就準備吃刑責，不想被告就乖乖照做，做外送就甘願點，2021相信沒有文盲」，傲慢態度讓人看了爆氣又傻眼。

該顧客行為引起網友群起公憤，「沒水準的人，做外送又怎樣，好討人厭的姿態」、「到底跩什麼，愈看愈火大」、「真心覺得，系統應該要有客戶黑名單機制」、「自認高人一等，實際上不過是狗眼看人低」、「標準的花錢是老大」、「這客戶也太誇張，當自己是神？」。