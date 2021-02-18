兒獲母親20萬大紅包！過年出遊卻吵架 網嘆：這態度不行

過年時，許多人會放下工作，返家一同團圓，而過年時最令人期待的便是紅包，其中也充滿了長輩們的心意。有網友分享，過年朋友拿到了他母親包的20萬大紅包後一同出遊，上路後不慎撞破輪胎，朋友母親卻大爆氣，原因曝光引起網友熱烈討論。

一名網友於「PTT」上發文分享，他有個朋友與媽媽吵架，吵了一陣子仍無法解決，便求助網友幫忙。原來，原PO朋友的母親雖然沒有工作，但仍在過年時包給兒子20萬紅包，幾天後母子兩人開心出遊，途中車子撞破了一個輪胎，但兒子沒有任何反應。又過了幾天，朋友母親卻突然對兒子大發脾氣表示，「為什麼都不主動說要出錢，明明都有給那麼多錢，應該要有主動出錢的想法」。

原PO朋友事後也解釋道，「當時並未將兩件事混為一談，若媽媽向他開口也會給，吵架當下也有立刻做出表示，但他媽媽卻只道『她不需要錢，只是感覺很不爽』」。

文章發布後，有網友表示，「跟媽媽道歉，給錢的最大」、「單親嗎？哄一下媽媽吧，沒收入還出車禍了，兒子都沒表示要幫忙，媽媽心累吧」、「你朋友的問題，出事了半句話都不講」、「媽媽沒工作，你朋友真敢要又沒表示真的會不爽」、「兒子態度不行，都沒表示」。

有網友直指問題點是「態度問題」，「其實這種情況，媽媽只是要兒子做一個動作，假裝要買單，媽媽就會擋下來自己出，真的給兒子買單，媽媽會再包更大包給兒子。說穿了，老人就是在看，兒子願不願意花錢在父母身上，你這個情況，媽媽包20萬給兒子，兒子年紀應該不小了，會不懂這個？」、「包得起20萬給兒子，就不會是錢的問題，就感覺不爽這樣」。