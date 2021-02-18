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孩子排隊哭鬧爸賞巴掌 他心疼PO網遭諷：等你當父母就知了
教育小孩不是件容易的事，若不能用打罵的需要更多耐心。有人出遊看到有家長大罵甚至動手打哭鬧不休的孩童，覺得管教過當將過程PO網，不少網友認為他管太多，不懂當父母的難處。
一名網友在Dcard發文，他和家人去海洋公園玩，在遊樂設施排隊時看到有個爸爸在大罵約3、4歲的小孩，由於排隊隊伍太長，小孩不耐等一直哭鬧吵著要玩，爸爸不耐煩直接朝他臉上巴過去，小孩挨打後哭得更慘，爸爸凶狠怒瞪，手指著他說：「不要讓我再看到你」。
原PO排在後面看傻眼，他覺得這爸爸好像不良少年耍流氓，並覺得小孩要教沒錯，也接受用打罵教育，但是理由不夠充分，這小孩只是哭鬧又不是偷搶東西之類的。
他也認為教訓的方式不好，罵就算了還朝他的頭巴兩三次，並講不想看到你這種傷人的話，怕會對小孩內心造成傷害。看到這幕他差點沒心情玩了，事後一直在想這件事。
不少網友認為他管太多：「每個父母有自己教小孩的方式，只能尊重」、「這年頭父母好可憐，放任小孩哭鬧被說只會生不會教，打罵還要顧及路人眼光」、「如果小孩子在外面這樣還不趕快制止，之後也都用哭鬧這招，等你當父母就知道了」、「我從小被爸媽這樣打到大，覺得其實還好」。
但也有人認為打頭或臉確實不太好：「打身體其他地方的話就可以接受」、「打頭和巴掌很多下是真的會傷到小孩」。
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