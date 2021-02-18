情侶一起外送成新趨勢？ 網點出「關鍵原因」羨煞眾人

近來台灣外送平台發展神速，平時打開手機點餐，不出門就有宵夜送到家，即使過年假期外送訂單也有增無減，讓不少外送員不分日夜馬不停蹄的到處送餐。不過，一名網友日前在網路上發文分享自己對於外送的新看法，透露許多「外送情侶」時常一起外送，讓他好奇這是否已是新風潮。此貼文一出，掀起許多網友前來討論，留言蓋起高樓。

一名網友昨日(17號)在PTT的八卦板上以標題「雙載外送情侶在想什麼？」發文，點出越來越多外送員以「成雙成對」的方式送餐，而且幾乎都是男生騎著機車負責取餐和送餐，而女生則坐在機車後座揹著方形保溫箱等待對方。這情景不禁讓原PO羨慕表示「停紅燈女方還能環抱耳邊說悄悄話，這樣子男女一起同甘共苦的情景是不是很少見？」。

此貼文引起許多網友的共鳴紛紛留言，「羨慕QQ」、「情侶檔真的很常見，很樂於外送」、「情侶不願意分開，你不懂」、「還會一起穿制服，志同道合的情侶很祝福」、「看過情侶檔，還看過家長帶小孩一起外送」、「滿甜蜜的啊」。

除此之外，有網友點出情侶外送是為了爭取更多相處的時間，「我問過好幾個都是想約會又想賺錢這樣」、「兜風兼賺錢啊」、「情侶是在苦中作樂」。