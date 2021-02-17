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戲劇常見「手刀擊頸」讓人昏厥 網：真的會暈嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友對手刀砍頸就能讓人昏厥一事存疑。新聞示意圖／ingimage
有網友對手刀砍頸就能讓人昏厥一事存疑。新聞示意圖／ingimage

無論是中國武打電影或是西方動作片，總見男主角左一手刀昏一個，右一飛腿倒一個，左右開弓打遍對手無敵手。多數觀眾都知道，這樣的情節安排是為劇情效果，怎可能一個人鬥毆這麼多人還能毫髮無傷。不過有網友對手刀砍頸就能讓人昏厥一事存疑，「被這樣敲一下，真的會暈嗎？」

原po在ptt貼文問說「被打後頸這個位置，真的會暈倒嗎」，原po表示在看不管是動漫或是真人電影、電視劇，有相互鬥毆內容時，都有那種用手刀敲一下別人後頸位置，對方就暈倒了的畫面或情節。原po覺得不可思議，想說「被別人這樣敲一下，真的會暈嗎」，如果真的，為什麼會暈，還是純屬戲劇效果。

po文貼出後引起許多網友熱議，並紛紛留言回應「是真的，會出人命的」、「真的別亂打，會出人命的」，但也有網友警告「腦幹附近別亂打，怕會出事」、「打到腦幹出血，應該就會昏迷了」、「就是脖子受到重擊吧，跟下巴一樣」，更有熱心的網友解釋「會哦，在拳擊跟格鬥打後頸是禁招，叫rabbit punch」、「要弄暈人用裸絞比較有用，沒特意鍛鍊脖子的，正確手法鎖下去不用幾秒就昏了，手刀延髓也有可能暈過去」，當然有網友認為就是「電影戲劇效果」。

據電視媒體曾經報導過一位外國籍武術教練到台灣來開班教授防身術，在教授內容時就示範如何用手刀攻擊對方頸部，瞬間讓對方昏厥。據了解武術教練用手刀攻擊位於頸部的「人迎穴」，頓時阻斷經絡傳導，會讓人腦部缺氧、缺血，因此暈眩昏迷。當場體驗的學員也表示「神經無法傳導，不會特別感覺到痛，但會覺得無法呼吸」。另有學員表示「一開始在網路上看，感覺有點假，打下去像觸電一樣，就會眼冒白光，然後就不省人事」。中醫師陳旺全表示，「阻斷血液循環，讓你神經受到衝擊，就有可能暈倒」。

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