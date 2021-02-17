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目擊西濱神祕賓士掛試車牌？車友驚呼：台灣竟有「烏尼莫克」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在西濱公路目擊到罕見的賓士烏尼莫克。 圖擷自爆廢公社公開版
網友在西濱公路目擊到罕見的賓士烏尼莫克。 圖擷自爆廢公社公開版

台灣的馬路上常可看到雙B名車，但這款賓士你看過嗎？一名網友在臉書上po出照片，15日在西濱公路看到一部掛著「試車牌」的神祕賓士車，車型相當巨大，看起來比鼎鼎大名的G-Class「G卡」還要粗獷。該車有著顯眼的橘色外觀，罕見的照片曝光後引起網友一番熱議，順利引出內行車友解答，該車輛是「烏尼莫克(Unimog)」，一輛要價上千萬元。

網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，秀出一輛相當罕見的賓士露營車，車牌還掛著「試車牌」，詢問大家這台究竟是什麼車子？部分人雖然還沒摸清車子的「身分」為何，但憑直覺就知道「千萬不要靠太近」，還說這種車不需要了解，「只需要知道很貴就好」。不久後便有網友解答這輛稀少的賓士是「烏尼莫克(Unimog)」，一輛要價都是千萬起跳猶如「行動帝寶」，也讓車友驚嘆「神啊，台灣居然有烏尼莫克」。

根據UDN發燒車訊先前報導，其實賓士旗下還有一款越野性能比G-Class更猛的戰將，便是此次被網友捕捉到的Mercedes Unimog多功能卡車。該車款早於1950年就開始生產，強大的底盤與結構使它成為軍用車、救火車、探險露營車、雪地車以及各類拉力賽車的絕佳選擇，在國外常見於高山、沙漠等極端地帶。

先前曾有一部2004年式的Mercedes Unimog U500在國外網站上販售，行駛里程數僅3萬多公里，車況相當優良，不須再額外花費心力和金錢整理。然而要價並不便宜，約為1100萬新台幣。

在國外網站販售的烏尼莫克。 圖擷自apex.one
在國外網站販售的烏尼莫克。 圖擷自apex.one

賓士 西濱快速公路

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