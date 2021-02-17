訂到「最貴工地」？溫泉旅館如廢墟 當地人：12年前就這樣了

上網訂飯店時，不少人會事先看評價，避免踩雷。一名網友訂了一間台東的溫泉飯店，但到了現場後卻相當傻眼，地上全是砂石、陽台使用鐵片遮著，模樣宛如入住工地，令他氣得直呼「這是我住過最貴的工地」。

一名網友在臉書社團「好想住飯店，好康、踩雷不藏私」發文，他訂了一家台東的溫泉飯店，但抵達飯店後卻相當傻眼，地上全是砂石、頂樓用鐵片遮著、陽台欄杆老舊，彷彿入住工地，令原po氣得怒批，「這是我住過最貴的工地」，下次訂房一定要看幾顆星，早餐沒有期待，所以不會失望，「也是差到一個不行，唉…一切盡在不言中」。

網友紛紛表示，「誇張廢墟風」、「確定這能住人？」、「它原本想追求工業風...最後卻變工地風」、「比自己的住家還爛，誇張」、「這平常有在營業嗎？」、「感覺正在修繕耶」、「這工地風超寫實」、「這…真的有點恐怖」、「探險屋吧」、「密室逃脫的FU」、「這個應該沒有申請合法吧，根本就是未完工狀態！還開放住宿也太危險，覺得應該要檢舉，業者才會停止這樣做」。

有當地人表示，「2008年住過，12年前就這樣了」、「這家10年前就很不ok了，讀書時跟同學去住過，還遇過靈異事件～環境真的很不ok...」、「我十幾年前住就是這個樣子了！無言」、「經過、路過，就是不進去」。

曾住過這間飯店的網友表示，在除夕訂了這間飯店，訂了2間4人房共9200元，當天有除夕辦桌，吃了滿滿一桌辦桌菜，「雖然2間房，有一間地板修修補補、冰箱老舊不冷，我住的樓層大致上已經修補完成，新造電梯外牆也粉刷完成，所以廢墟感受沒那麼深」，主要是這間飯店是少數寵物友善飯店，「若還要回住(機率低)，應該只有溫泉品質和乾淨的溫泉浴池吸引我」。

不過，有網友為飯店平反，「還不錯的溫泉，拍照的地方是做新電梯，所以比較亂」、「室外泡溫泉部分還行！又接受旅客自己帶食材，免費提供鍋碗瓢盆瓦斯爐可以自己煮」、「安全，有二人房、有4人房，泡溫泉可到那，還不錯但要先訂房，除非當天來回，一人200元，可帶東西去煮、有瓦斯爐，只是要帶自己的碗筷」。