停車場辨識失靈！駕駛急拆車牌狂揮無解 專業人士揭密招

春節連假出遊，最崩潰的不是塞車找不到停車位，而是停車位近在眼前，卻進不去停車場內！一位車主疑似因停車場入口的車牌辨識系統感應不良，無法啟動匣門，急到將車牌拆下在辨識鏡頭前瘋狂揮舞，讓旁人看傻眼。

近年來許多停車場啟用車牌辨識技術，靠AI辨識車牌來管理車輛進出、收費，改善舊式票卡容易遺失的缺點，不過一旦辨識失敗也可能造成車輛卡在出入口無法離開的問題。一位民眾就直擊一輛汽車欲駛入停車場內，匣門處的感應鏡頭卻一直無法成功辨識車牌，焦急的車主下秒直接下車拆車牌，拿著車牌在鏡頭前拉遠拉近、上下揮舞近半分鐘，無奈鏡頭依然毫無反應。

民眾將這狀況拍下傳至臉書社團「爆廢1公社」，吸引上萬人觀看並討論解決方法：「應該要再開進來些，就感應到了」、「沒開到定位的位置，當然無法辨識」、「還是車位已滿沒位了」、「是不是停車場滿了才進不來啊」。有人則笑稱車主太天兵，「只有我覺得傻的很可愛嗎」、「怎麼會有如此意想天開的做法啦」、「原來是車牌啊，我還以為是舉牌小姐」。

不過也有網友抱怨遇到相同情況，「昨天也遇到一台賓士卡在那邊前前後後移動十幾分鐘就是不開閘門，裡面三四台車已經出來了」、「有的辨識真的很爛，我遇過前進後退喬角度數次才成功打開，也遇過錢繳了前進後退數次才打開的」。後有曾任停車場工程師的網友留言說明如何解決車牌辨識失敗的狀況：「倒車再嚕一次，才能重壓一次感應線圈，這樣（揮舞車牌）沒什麼作用」。