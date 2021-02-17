快訊

外力介入！ 陳時中認5百萬劑BNT疫苗合約受阻喊卡

國1槽車翻覆 機捷A9林口站暫不營運 改採區間公車接駁

停車場辨識失靈！駕駛急拆車牌狂揮無解 專業人士揭密招

聯合新聞網 / 綜合報導
停車場入口車牌辨識頻失敗，車主崩潰拆車牌在鏡頭前揮舞。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
停車場入口車牌辨識頻失敗，車主崩潰拆車牌在鏡頭前揮舞。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

春節連假出遊，最崩潰的不是塞車找不到停車位，而是停車位近在眼前，卻進不去停車場內！一位車主疑似因停車場入口的車牌辨識系統感應不良，無法啟動匣門，急到將車牌拆下在辨識鏡頭前瘋狂揮舞，讓旁人看傻眼。

近年來許多停車場啟用車牌辨識技術，靠AI辨識車牌來管理車輛進出、收費，改善舊式票卡容易遺失的缺點，不過一旦辨識失敗也可能造成車輛卡在出入口無法離開的問題。一位民眾就直擊一輛汽車欲駛入停車場內，匣門處的感應鏡頭卻一直無法成功辨識車牌，焦急的車主下秒直接下車拆車牌，拿著車牌在鏡頭前拉遠拉近、上下揮舞近半分鐘，無奈鏡頭依然毫無反應。

民眾將這狀況拍下傳至臉書社團「爆廢1公社」，吸引上萬人觀看並討論解決方法：「應該要再開進來些，就感應到了」、「沒開到定位的位置，當然無法辨識」、「還是車位已滿沒位了」、「是不是停車場滿了才進不來啊」。有人則笑稱車主太天兵，「只有我覺得傻的很可愛嗎」、「怎麼會有如此意想天開的做法啦」、「原來是車牌啊，我還以為是舉牌小姐」。

不過也有網友抱怨遇到相同情況，「昨天也遇到一台賓士卡在那邊前前後後移動十幾分鐘就是不開閘門，裡面三四台車已經出來了」、「有的辨識真的很爛，我遇過前進後退喬角度數次才成功打開，也遇過錢繳了前進後退數次才打開的」。後有曾任停車場工程師的網友留言說明如何解決車牌辨識失敗的狀況：「倒車再嚕一次，才能重壓一次感應線圈，這樣（揮舞車牌）沒什麼作用」。

停車場 人工智慧

延伸閱讀

網友初四遊墾丁驚見「衛生紙花朵」 保險套「屍體」扔滿山

孕妻血崩！過年旅遊突取消 民宿業者超暖回應網讚爆

屏東東港持錘怪客狂砸18車！ BMW、賓士等多輛名車受害

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下百萬賓士

相關新聞

停車場辨識失靈！駕駛急拆車牌狂揮無解 專業人士揭密招

春節連假出遊，最崩潰的不是塞車找不到停車位，而是停車位近在眼前，卻進不去停車場內！一位車主疑似因停車場入口的車牌辨識系統感應不良，無法啟動匣門，急到將車牌拆下在辨識鏡頭前瘋狂揮舞，讓旁人看傻眼。

孕妻血崩！過年旅遊突取消 民宿業者超暖回應網讚爆

許多民宿規定若要取消，最晚要在3天前告知才可退款。一名網友原本要和家人去台東遊玩，但姐姐突然在前一晚血崩去了急診後開刀，姐夫向民宿說明狀況並詢問是否能退費，沒想到民宿竟不僅同意退款還告知姐夫「你先照顧老婆」退款事項先不急著處理，令原po一家人相當感動。

過年為兒守爐！90歲母體弱少下廚 炮製失傳「蛋腸」美食超暖心

農曆新年最重要一家人齊齊整整吃團年飯，回家探望年紀老邁的長輩，珍惜親友相聚時光。在台灣，有男子分享90歲母親為家人下廚的身影，看到行動不便的母親堅持守在爐邊，時刻攪拌鍋中的基隆名物「蛋腸」美食，家常情境讓大批網民感動不已，「母親煮的不是蛋腸，母親煮的是愛心」。

小弟弟求幫拿書包...打開竟見「骨灰罈」 網聽原因全哭了

一名女網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，大約在她國小一、二年級時，某天放學回家有一位看起來年約5歲的小弟弟向她表示書包有點重，想請她幫忙拿，順便陪他走回家，原PO秉持著「助人為樂」的精神便答應了，但她接過書包後卻發現異常的重。

幫公司訂飲料逾10分未取被外送員拿走 他哭：開工就噴了1千多

公司集體叫飲料外送，但負責訂購的人未能即時取餐，外送員十分鐘沒聯絡上，最後飲料就歸外送員了，這讓買家心裡相當不平，大嘆為此還自費重訂，噴了一千多元。

她問為何開工紅包是奇數「3百元」？ 網笑解：其實是老闆暗示

春節年假到了尾聲，有女網友領到公司發的開工紅包，但接連2年領到的開工紅包都包了「3百元」，讓她相當好奇「這數字有什麼意義嗎？」貼文曝光後，許多網友看了也紛紛留言笑解原因，有人就表示應是諧音梗「3百=上班啦」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。