孕妻血崩！過年旅遊突取消 民宿業者超暖回應網讚爆

許多民宿規定若要取消，最晚要在3天前告知才可退款。一名網友原本要和家人去台東遊玩，但姐姐突然在前一晚血崩去了急診後開刀，姐夫向民宿說明狀況並詢問是否能退費，沒想到民宿竟不僅同意退款還告知姐夫「你先照顧老婆」退款事項先不急著處理，令原po一家人相當感動。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，原本他和家人要去台東三天兩夜遊玩，不料，懷孕的姐姐在前一晚突然血崩，於是被送去急診室開刀，當下全家人決定把台東之行取消，先去醫院排除家人的不適，開完刀後姐夫才放心處理台東民宿的住宿問題。

姐夫告知民宿，由於老婆出發前懷孕出血，正在醫院開刀需要住院，因此沒辦法前往台東，想詢問是否能通融一下退費，並強調「真的不是故意要取消的」，沒想到民宿不僅同意退款還關心對方，「老婆還好嗎？」，並表示退款先不急著處理，先照顧孕婦，令原po與家人相當感動，原以為這麼突然的事，通常店家不會退款，畢竟大家都要做生意，沒想到民訴的回應如此暖心，他更表示，下次有機會一定要去捧場一下。

網友紛紛大讚民宿，「好民宿讚爆，下次有機會也去住」、「民宿老闆很棒，訂房者也主動提出證明，好老闆遇到好客人」、「好的民宿不會計較這一天一間房是否有人住，台灣人大多是有情的」、「雙贏，很棒的處理方式」、「佛心來的」、「值得用新台幣懲罰一下」、「這樣的商家，生意肯定興隆！」、「正常是不可能退費的，何況是過年期間，也由於突發狀況店家站在同理心退費，贏得人心！不得不先給店家一個讚，已入口袋名單」。

有住過民宿的網友表示，「這間很便宜，裝潢非常高級，老闆人也客氣，門口出來有一間很酷的文青咖啡書店」、「剛開幕不久我就有去住過，真的很推！闆娘真的很好」。

不過，有網友則擔心會有人濫用同情心，「雖然民宿是做好事，但…po出以後，以後類似退房事件可能就會有很多類似的藉口出現」、「很有同理心的民宿業者，但就怕有心人士會濫用這同理心」。