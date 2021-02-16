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過年為兒守爐！90歲母體弱少下廚 炮製失傳「蛋腸」美食超暖心

香港01 / 朱利安
一名男子分享90歲的媽媽在新年期間親自下廚，雖然身體欠佳需坐櫈仔，但堅持守在爐邊，只為家人能吃到其拿手菜。圖／翻攝自爆廢公社公開版
一名男子分享90歲的媽媽在新年期間親自下廚，雖然身體欠佳需坐櫈仔，但堅持守在爐邊，只為家人能吃到其拿手菜。圖／翻攝自爆廢公社公開版

農曆新年最重要一家人齊齊整整吃團年飯，回家探望年紀老邁的長輩，珍惜親友相聚時光。在台灣，有男子分享90歲母親為家人下廚的身影，看到行動不便的母親堅持守在爐邊，時刻攪拌鍋中的基隆名物「蛋腸」美食，家常情境讓大批網民感動不已，「母親煮的不是蛋腸，母親煮的是愛心」。

該台男在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，稱母親年屆90歲，因體力欠佳，平時已不會下廚，但今年農曆新年，母親為家人再次「出山」，炮製其拿手菜「蛋腸」，又指蛋腸看起來容易製作，但其實需要一定廚藝和功夫。

台男上傳照片，看到母親坐在小膠櫈上，時刻守在爐邊，並攪動著鍋中的蛋腸。他解釋，蛋腸必須以小火長時間烹調，亦要一直攪拌以防「爆漿」，看著母親親自下廚的畫面，他不禁表示「給阿母拍拍手！」。

大批網民看過貼文後指蛋腸為台灣基隆的地方美食，稱「老師傅出手，一定好吃」、「90歲阿母煮的任何東西，一定都好吃」，更勾起不少網民對婆婆和嫲嫲的思念，「吃的不光是美味，更是一份親情」、「這時候就想到我阿嫲的手路菜……但吃不到了好懷念」。

有人則表示蛋腸在台灣愈來愈少見，叫樓主把握機會向母親拜師學藝，「這一定是絕活，不趕緊學起來，等到以後母親沒了就吃不到而且也失傳了，有時間拍照上傳，更應該利用時間學起來」。

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文章授權轉載自《香港01》

爆廢公社 下廚

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