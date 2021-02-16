小弟弟求幫拿書包...打開竟見「骨灰罈」 網聽原因全哭了

一名女網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，大約在她國小一、二年級時，某天放學回家有一位看起來年約5歲的小弟弟向她表示書包有點重，想請她幫忙拿，順便陪他走回家，原PO秉持著「助人為樂」的精神便答應了，但她接過書包後卻發現異常的重。

終於走到家了，她幫小弟弟按門鈴，不久後一位阿姨開了門，她向阿姨表示是陪小弟弟回家，但阿姨卻納悶回應，「我們家沒有弟弟喔！」但PO明明親眼見到小弟弟走進家門，這才還在納悶時想起了手上的書包，把它交給阿姨，阿姨看著書包立刻掉下眼淚，並堅持邀請原PO進到家裡來，還請她喝飲料、載她回家。

過沒多久，阿姨帶著一大疊金紙、三牲、豬腳麵線、紅包和一大串鞭炮，從家門一路拉到巷口，還跪著餵原PO吃豬腳麵線，接著再塞紅包給原PO，但原PO懵懵懂懂也沒有多問。直到原PO國小五年級時，阿嬤才告訴她，當時遇到的小弟弟其實是鬼魂，阿姨原本把小弟弟的骨灰罈放在私人菜堂，殊不知菜堂無預警收了，骨灰罈也跟著不見，找了3、4年都找不到，沒想到小弟弟竟自己找路回家，還請她把骨灰罈送回家，終於一家團圓了。

許多網友看了原PO分享的故事後，都不禁感動回應，「好感人，弟弟能找回家」、「因為妳的好心，弟弟回家了」、「感謝你送弟弟回家，了了他爸媽和弟弟的心願」、「功德無量」、「弟弟遇見妳算是一種緣份，好人會有福報！」