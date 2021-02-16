她問為何開工紅包是奇數「3百元」？ 網笑解：其實是老闆暗示

春節年假到了尾聲，有女網友領到公司發的開工紅包，但接連2年領到的開工紅包都包了「3百元」，讓她相當好奇「這數字有什麼意義嗎？」貼文曝光後，許多網友看了也紛紛留言笑解原因，有人就表示應是諧音梗「3百=上班啦」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文發問，「有人知道開工紅包3百的意義嗎？」原PO表示，由於去年公司發的開工紅包也是3百元，讓她不禁好奇「這個數字到底有什麼意義？」

文章曝光後引起網友討論，網友們就表示，「無三不成禮」、「三陽開泰」、「開工了，殺吧，三百（台語），上吧」」、「300的諧音=上班」、「300=上班囉」、「暗示開工啦！」。

此外，也有網友笑虧，「200太少、400難聽、包600老闆又嫌太多、500一定也嫌難聽，反正都難聽，乾脆包300、老闆少出200也好～」、「老闆多放一張」、「應該是老闆錢不夠的意思」。