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相親20次「每週噴8千」 他恢復單身後喜曝：可月存4萬養老

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友透露自己6年來相親不下20次，但跟女方約會的開銷幾乎都由他負擔，導致他「每週噴8千」。圖片來源／ingimage
男網友透露自己6年來相親不下20次，但跟女方約會的開銷幾乎都由他負擔，導致他「每週噴8千」。圖片來源／ingimage

一名男網友在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文表示，現在每月收入約5萬至7.5萬元，各有一台機車、轎車，平時與父母同住，自從大學畢業、當完兵後，家人跟親戚都比他還著急，不斷幫忙介紹相親，6年來陸續相親大約20個左右。

原PO指出，其中有一半是第一次見面後了解他的背景就告吹，「剩下一半會用line聊天聯繫，出來約會吃飯、看電影娛樂都是我出，每個禮拜約會相關開銷超過8千以上」。

原PO透露，還有幾個交往到情人節或生日被分手，「理由不是嫌送的禮物太廉價，或拒絕幫他刷卡買指定的禮物，她們指定的禮物金額破4萬起跳」，但他認為剛交往不到1年送的禮物預算1萬元左右已經很不錯了，但怎知還是被女友嫌棄，「說她閨蜜或誰的男友送禮物不是香奈兒就是LV包」。

他回憶過往幾段感情，不知是不是自己運氣不好，遇到的女孩子每個都要男生出錢又出力，「常常一通電話就要跑腿買飲料、買早餐，情人節、生日還要砸大錢送奢侈品」，但他發現如果把交往時花費存下來足夠拿來「養老」，於是他便慢慢開始排斥相親，到最後果斷放棄，「轉念發現一個人生活可以很簡單，花的錢很少又快樂自在，自從恢復單身後，每月最少可存下4萬元以上」。

許多網友們看完後紛紛留言，有人就笑虧，「你應該是喜歡這種型的」、「恭喜你，不結婚基本上就是人生勝利組」、「幫介紹的長輩應該把你洩底了，自己找比較有神秘感」。

還有網友建議原PO，「最重要三觀要接近，只是你未遇到而已」、「有時候看看身邊認識多年的吧！真心的會陪你聊偶爾吃個飯」、「最糟糕是親戚，來亂的介紹...」、「一個人很好啊，真的！」

相親 情侶

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