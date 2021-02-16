不慎嘴唇輕碰臉！男主管狂追邀他過情人節 結局謎底笑翻網友

同事們朝夕相見，難免有人會暗生情愫，但很可能因各種因素無法開花結果。日前有一名男網友在情人節當天，投稿到臉書粉專憶述曾被男主管熱烈追求的經歷，指對方某天在辦公室頭貼頭跟他說話，他回頭時一不小心以嘴唇碰到對方臉頰，從此以後主管天天送早餐和發短訊談心，更借故相約他在情人節相聚。原PO堅定拒絕，不久便轉職新工作，他最後才透露自己尊重同性戀，但清楚知道自己喜歡女性，無法成全這段感情，故事最後讓網友紛紛笑道，「到最後先發現原來是大叔的愛，被嚇到了」。

2月14日情人節當天，有網友投稿到臉書粉專「辦公室日報」，原PO談到自己對情人節的「恐懼」，源於過去被男主管熱烈追求。他指當年某天在辦公室吃完午飯，用電腦上網追劇，主管忽然在他耳邊細聲問道：「你都有看這部（連續劇）呀？」呼吸吐息猶如向他耳朵吹氣，原PO大嚇一跳並以本能反應回頭，「嘴唇就不經意碰到男主管臉頰，就輕輕碰了一下」，自己已立即閃避，再禮貌地回答問題。

由於不肯定主管是否只想警告他不要在公司追劇，原PO也沒有多想，但自此對方卻每天送早餐，直至他假裝要減肥才停止，為此更要先在家中吃完早餐再上班。當同事聚會玩猜拳喝酒時，主管亦只會替他「頂酒」，這時原PO才發現苗頭不對，認為主管對其態度有別於其他人。

樓主接著表示，主管更會在晚上發短訊給他談心或閒聊，甚至唱歌錄音，「記得他唱的是張學友的『有著我便有著你，真愛是永不死』，我聽了兩句就沒辦法再聽下去，立刻起了雞皮疙瘩」，因此令他至今無法再聽張學友的歌。

直到原PO後來找到待遇更好的新工作，主管便更熱烈地展開追求，自稱有女子喜歡他，但他不愛對方，希望原PO能在情人節幫幫忙，在當晚共進晚餐，好讓女方死心。原PO洞悉主管的用意便斬釘截鐵地拒絕，回應說「你不想煩惱，不如直接跟她講清楚啦」，便婉拒情人節約會，自此主管亦明顯與他保持距離，曖昧攻勢亦告一段落。

原PO在文中表示，自己尊重同性戀愛，身邊也有同性戀的男性朋友，「不過不排斥並不代表我喜歡男人，我百分之百喜歡女人，更愛大胸長腿學生妹、OL」，如今也有了女朋友，但事後的2年間，每次提到張學友和情人節，都會想起該名前主管，又將與女友的合照設定成手機桌布，「女友以為我好愛她，其實不是，純粹是陰影問題」。

不少網友看到貼文最後的「彩蛋」，紛紛驚呼原PO的收尾太出人意表，「這結局太猛了！」、「我開頭以為主角是女人，原來是男人，馬上笑出來」、「看到最後先見到謎底」，又有人笑稱張學友「躺著也中槍」，「這些經歷不只豐富了當事人的人生閱歷，也豐富了親朋好友之間的話題」。

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文章授權轉載自《香港01》