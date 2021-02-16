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工地曾有分屍案！他拆天花板掉落「下半身」 同事看了笑瘋

香港01 / 卡洛兒
老闆提醒工地曾生分屍案，豈料隔天原PO工作時真的從天花板拉出「下半身」，讓他嚇到當場破口大罵。圖片來源／ingimage
老闆提醒工地曾生分屍案，豈料隔天原PO工作時真的從天花板拉出「下半身」，讓他嚇到當場破口大罵。圖片來源／ingimage

裝修師傅四處到各家各戶進行工程，有時要到曾發生命案的單位工作，難免會覺得膽顫心驚。日前有裝修工人在網上分享「靈異」經歷，稱老闆提及鄰居提醒該工地曾發生「分屍案」，至今「下半身到現在還沒找到」，他聽後硬著頭皮開工，結果在拆除天花板時，竟真的見到「下半身」掉出來，嚇得他當場尖叫、粗口狂飆。不過其他工人上前查看後，即傳來瘋狂爆笑聲，原來只是一場虛驚。

台灣一名網友早前在臉書群組「爆怨2公社」發文，講述到裝修工地施工的驚嚇經歷，指其老闆於工作前一晚神神秘秘地提醒他，該工地曾經發生分屍案，而那個「下半身」至今仍未能找到。

老闆口有難言地說，「你明天要去的工地，聽鄰居說發生過分屍案，『下半身』到現在都還沒找到」，並稱他最近運途不順，勸他小心為妙。直到隔天，他到工地與同事分開工作，同事們在二樓，他則在一樓拆天花板，但當他拉下天花板時，「下半身」竟真的跟著掉了出來，讓他嚇得大罵髒話，同事們聞聲而來，趕緊查看才發現竟是「假人模特兒」的下半身，讓他當場直呼真的太傻眼了。

貼文曝光後引來網友瘋狂留言恥笑，「哥，我笑到氣胸了！」，又問原PO是否得罪老闆了，怎樣看都是對方弄出來的局，「老闆整你成功啦！」、「我覺得老闆跟同事應該是聯合起來弄你，搞不好有拍影片」，甚至認為那個「下半身」也是老闆放上去的。

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文章授權轉載自《香港01》

爆怨公社 靈異

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