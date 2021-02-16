被父要求回花蓮務農年收200萬 他糾結：看電影要開2小時的車

城市鄉下的生活環境各有所好，一個花蓮出身的農家子弟被爸爸要求回家務農，年收達百萬，但缺點是生活無聊缺乏娛樂，也會脫離現在的人際圈，讓他煩惱該如何選擇。

一名網友在PTT發文，他老家在花蓮鄉下地方種稻米，自有農地坪數約7～8甲，加上租來的一共20甲左右，目前由爸爸跟叔叔一起耕種。

原PO在新竹工作一年多，工作穩定也有年終和獎金，過年回家時被父親問道要不要接家業，會把一部分土地轉到他名下，並且給他一台車，家裡的農耕工具也一應俱全。他表示手足們都不喜歡務農，自己倒是並不討厭。

若是回家接家業，一年可以有200多萬的淨收入，住家裡省錢也不用給爸媽生活費，但是缺點是鄉下地方很無聊，沒有休閒娛樂，看電影要開兩小時的車，朋友和女友也都在外地，他煩惱到底該如何選擇。

不少網友表示贊成：「五年可賺1千萬，可以蓋一個商場賺在地人的錢」、「收入不錯可以接」、「寫文案打廣告走精緻農業有搞頭」、「要女友辭職一起返鄉呀」、「這行年輕人都不做，你有很大優勢，家裡有資本就已經贏在起跑點了」、「這規模挺大的，建議回去接」。

但也有人認為務農很累，要評估自己做不做得來，也有人稱農夫是靠天吃飯，不如把農地出租，加上本業收入也有望破200萬。