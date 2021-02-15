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台積電工程師追不到手搖店店員？網友點出最致命關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹科學園區。圖／聯合報系資料照
新竹科學園區。圖／聯合報系資料照

很多女性擇偶時相當看重另一半的財力，有年薪百萬的台積電工程師想追手搖店店員，但對方似乎對他沒興趣，朋友幫上網問為何有錢又高學歷還追不到女生。

一名網友在PTT發文問道，和在台積電上班的朋友過年約吃飯，朋友條件不錯，清交畢業，在學時還有參加校隊，年薪200萬，開L牌進口車，最近喜歡上公司附近連鎖飲料店的女店員，每天都去光顧買一杯蜂蜜檸檬菊花，店員也對他有印象了。

這名工程師雖然有要到女店員的LINE，卻怎樣都約不出來，最後就變成有一搭沒一搭地聊天，他好奇堂堂台積電工程師為什麼還追不到手搖店店員。

網友表示：「全部問題都出在臉」、「女生太年輕愛玩，錢不是最重要的」、「去店裡脖子上有掛員工證嗎」、「到底是誰灌輸男生有錢就能追到女生的觀念？」、「年紀差太多？」、「跟理工宅男約會太無趣」、「台GG贏得過小開嗎」、「空有錢，不浪漫又沒時間誰要」、「有錢只是有追女人的資源，重點還是臉+個性」。

台積電 宅男

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