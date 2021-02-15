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家長為高中兒子買卡通內褲 1原因嚇壞網友：太病態！

香港01 / 安祖娜／報導
有家長自爆為讀高中的兒子購買加大碼童裝內褲，原因令人傻眼。圖／Dcard
有家長自爆為讀高中的兒子購買加大碼童裝內褲，原因令人傻眼。圖／Dcard

在父母心中孩子永遠長不大，不過也要適可而止。有網友日前網購時，竟發現有家長為高中兒子購買童裝款式的卡通內褲，更於好評留言中直接道出原因，並揚言要兒子大學畢業前也繼續穿同類款式。網友看過留言大表震驚，紛紛指出怪獸家長的行為愈來愈誇張，更擔心這種內褲會影響發育，「難以想像那個家長的孩子到底有多慘」。

「這小孩也太慘了吧？」有台灣網友日前於Dcard討論區發文，稱瀏覽1個網購平台時，看到有商家售賣印有卡通圖案的男童內褲，當中包括藍、白及印有大幅圖案的暖藍款式。由於內褲標榜台灣製造，使用100%純棉材質，而且只售每條50元，吸引不少家長購入，並獲得5星中的4星評分。

網購要看留言是常識吧！樓主觀看買家留言時，竟發現一大亮點，令他立即分心。原來有家長於留言表示，自己為就讀高中的兒子買了雙加大碼的暖藍款式卡通內褲，大讚「有滿版的卡通圖案很不錯」，因該款式「能防止小孩學壞」，更稱日後會回購，「預計讓小孩大學畢業前都穿這個」。

該好評令樓主半信半疑，不禁笑言如高中青年只能只上小童卡通內褲，「這家教應該是不得了」，但同時擔心對方發育會受阻礙，「睪丸會不會爆掉啊」。貼文一出即引來大批網友留言，紛紛表示事件「好荒唐」，甚至質疑留言的真確性，「這也太羞恥了吧！孩子的價值觀會不會受影響」、「高中了還無法決定自己要穿什麼內褲，還得穿到大學，這父母控制慾不是一般的強啊」。

另有網友認真思考卡通內褲與防止子女學壞的關係，留言猜測，「看到防止孩子學壞笑死，是因為耍狠的時候都要露內褲頭，但穿了這個不好意思露，所以就沒辦法學壞的意思嗎？」、「好丟臉的內褲，女生看到都沒興趣了，同時防止早戀，一石二鳥？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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