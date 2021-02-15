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她愛上17歲堂弟稱「我們像夫妻」 網怒：大過年不要幻想

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖／Ingimage
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法律規定近親不得結婚生子，包括直系血親、直系姻親、旁系血親在六親等內、旁系姻親在五親等內等都在此限。然而有網友表示，自己第一次見到17歲的堂弟後，卻慢慢愛上堂弟，兩人甚至一同照顧流浪幼貓，讓她「感覺我們倆好像夫妻」。對此網友多無法理解，質疑「你只是愛帥哥吧？創作文嗎？」

一名女網友在論壇「Dcard發文表示，她的奶奶有2個兒子、1個女兒，但她到18歲前，都沒有見過定居在美國的叔叔一家人，直到去年疫情爆發，叔叔一家人為了躲避疫情回台，她才第一次見到17歲的堂弟。

該網友說，堂弟高高瘦瘦、相當斯文，「雖說看不慣他的氣質，但顏值方面確實很合我胃口，沒有到很帥但白白高高乾乾淨淨的，使我無意間的會瞄上幾眼」，叔叔一家人在台期間，居住地與網友家非常接近，因此兩人互動也越加頻繁。

該網友說，放寒假時經常到叔叔家玩，某次在附近水溝遇到一隻流浪幼貓，因為家中禁止飼養寵物，她便將幼貓帶到堂弟家求助，兩人開始一同照顧幼貓，堂弟也細心照顧幼貓，她直言「在一旁看得我不經都心中腦補，我們倆好像夫妻」。

該網友說，「有時不小心與他對視，心中莫名的雀躍，和一次又一次搞笑的談話，我慢慢發現自己可能喜歡上了堂弟。我知道這是一種違反道德倫理的事，想與他保持點距離，可真的好難」。

對此，網友多無法理解，留言「你只是愛帥哥吧？」、「知道就不要做」、「大過年的，就看到有人在犯花痴」、「不要再做白日夢了還不如多買幾張刮刮樂刮」、「創作文」、「才年初二就在幻想真的好嗎？」、「你弟弟肯定沒有那個意思，請你不要自作多情」。

疫情 夫妻 寒假 Dcard 倫理

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