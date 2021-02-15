聽新聞
test
0:00 / 0:00
夜市炭烤攤商「竹籤剔牙後串丸子」遭嚴懲永久撤銷設攤權
夜市環境髒亂，少數攤販衛生頗有疑慮。知名遊戲實況主鳳梨妹日前到新北林口夜市，購買炭烤串燒當作宵夜，卻被觀眾發現後方的阿姨竟用串串燒的竹籤當作牙籤剔牙，且剔牙後僅以衣服稍微擦拭，便直接串上食材，讓她崩潰直喊畫面「好驚悚」。
鳳梨妹8日在臉書貼出一則影片，她表示，她第一次去逛林口夜市，直播就拍到驚悚畫面，打開影片一看，只見炭烤串燒攤販後方一名坐著的阿姨正在以竹籤串上食材，然而她卻將竹籤當作牙籤剔牙，且剔牙後僅以衣服稍微擦拭竹籤，接著便再串上丸子等食材。
對此，網友紛紛崩潰留言「通常這種行為的人都是超級傳播者，不自覺自己的行為不衛生，自然就會變成加速傳播疾病的媒介」、「你終於發現串燒美味的源頭了」、「吃的是人情味好嗎」。
根據《民視新聞》報導，店家聽聞此消息已道歉，並表示該名阿姨是店主的阿姨，同時承認有所疏失，將會有所改進。
林口夜市管委會日前也發出聲明，表示該烤肉攤商對於員工教育訓練不足，造成食安疑慮與觀感不佳問題，該攤商深表歉意，並已開除該名員工。管委會亦已將該烤肉攤商撤攤，永久撤銷其入駐設攤之權。管委會強調，對此事件造成社會大眾食安恐慌深感抱歉，後續會再加強其他攤商的食安教育訓練說明與訓練，確保消費者的食安健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言