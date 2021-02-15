夜市炭烤攤商「竹籤剔牙後串丸子」遭嚴懲永久撤銷設攤權

夜市環境髒亂，少數攤販衛生頗有疑慮。知名遊戲實況主鳳梨妹日前到新北林口夜市，購買炭烤串燒當作宵夜，卻被觀眾發現後方的阿姨竟用串串燒的竹籤當作牙籤剔牙，且剔牙後僅以衣服稍微擦拭，便直接串上食材，讓她崩潰直喊畫面「好驚悚」。

鳳梨妹8日在臉書貼出一則影片，她表示，她第一次去逛林口夜市，直播就拍到驚悚畫面，打開影片一看，只見炭烤串燒攤販後方一名坐著的阿姨正在以竹籤串上食材，然而她卻將竹籤當作牙籤剔牙，且剔牙後僅以衣服稍微擦拭竹籤，接著便再串上丸子等食材。

攤商以竹籤剔牙後串丸子，管委會嚴懲撤攤。圖／取自 臉書

對此，網友紛紛崩潰留言「通常這種行為的人都是超級傳播者，不自覺自己的行為不衛生，自然就會變成加速傳播疾病的媒介」、「你終於發現串燒美味的源頭了」、「吃的是人情味好嗎」。

根據《民視新聞》報導，店家聽聞此消息已道歉，並表示該名阿姨是店主的阿姨，同時承認有所疏失，將會有所改進。

林口夜市管委會日前也發出聲明，表示該烤肉攤商對於員工教育訓練不足，造成食安疑慮與觀感不佳問題，該攤商深表歉意，並已開除該名員工。管委會亦已將該烤肉攤商撤攤，永久撤銷其入駐設攤之權。管委會強調，對此事件造成社會大眾食安恐慌深感抱歉，後續會再加強其他攤商的食安教育訓練說明與訓練，確保消費者的食安健康。