快訊

過年朋友聚會試車自撞護欄 BMW成廢鐵釀2死1傷

開工日守睽違109天的新冠「三零」？ 陳時中14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜市炭烤攤商「竹籤剔牙後串丸子」遭嚴懲永久撤銷設攤權

聯合新聞網 / 綜合報導
攤商員工（後方者）以竹籤剔牙後串丸子，管委會嚴懲撤攤。圖／取自臉書
攤商員工（後方者）以竹籤剔牙後串丸子，管委會嚴懲撤攤。圖／取自臉書

夜市環境髒亂，少數攤販衛生頗有疑慮。知名遊戲實況主鳳梨妹日前到新北林口夜市，購買炭烤串燒當作宵夜，卻被觀眾發現後方的阿姨竟用串串燒的竹籤當作牙籤剔牙，且剔牙後僅以衣服稍微擦拭，便直接串上食材，讓她崩潰直喊畫面「好驚悚」。

鳳梨妹8日在臉書貼出一則影片，她表示，她第一次去逛林口夜市，直播就拍到驚悚畫面，打開影片一看，只見炭烤串燒攤販後方一名坐著的阿姨正在以竹籤串上食材，然而她卻將竹籤當作牙籤剔牙，且剔牙後僅以衣服稍微擦拭竹籤，接著便再串上丸子等食材。

攤商以竹籤剔牙後串丸子，管委會嚴懲撤攤。圖／取自臉書
攤商以竹籤剔牙後串丸子，管委會嚴懲撤攤。圖／取自臉書

對此，網友紛紛崩潰留言「通常這種行為的人都是超級傳播者，不自覺自己的行為不衛生，自然就會變成加速傳播疾病的媒介」、「你終於發現串燒美味的源頭了」、「吃的是人情味好嗎」。

根據《民視新聞》報導，店家聽聞此消息已道歉，並表示該名阿姨是店主的阿姨，同時承認有所疏失，將會有所改進。

林口夜市管委會日前也發出聲明，表示該烤肉攤商對於員工教育訓練不足，造成食安疑慮與觀感不佳問題，該攤商深表歉意，並已開除該名員工。管委會亦已將該烤肉攤商撤攤，永久撤銷其入駐設攤之權。管委會強調，對此事件造成社會大眾食安恐慌深感抱歉，後續會再加強其他攤商的食安教育訓練說明與訓練，確保消費者的食安健康。

攤商以竹籤剔牙後串丸子，管委會嚴懲撤攤。圖／取自臉書
攤商以竹籤剔牙後串丸子，管委會嚴懲撤攤。圖／取自臉書

夜市 食安 林口 新北

延伸閱讀

孝子過年包給媽媽1萬2紅包 卻因一原因換來母親不理不睬

媽收到紅包秒變臉！他委屈討拍 網反揭「關鍵」：真的少

Lexus男開車撞狗竟冷血罵「畜生」 網友暴怒：會有報應

還在用錢幣刮刮樂？汐止阿伯自備「神器」 網笑翻：老司機

相關新聞

父驚覺兒「髮色」不對！網笑綠光罩頂、內行人曝最大原因

不是親生兒子？有網友貼出兒子照片，發現他長越大頭髮越來越接近褐色，五官也相當深邃，很像外國人的臉孔，讓他直言「我是不是該找時間去驗DNA了？」他解釋，外婆家有個小孩，也是褐髮白皮膚，洋味很重，他自己也是皮膚很白，因此笑稱「應該不會是綠光啦」。網友則提醒他，有可能是營養不足的影響。

兒拿紅包想存錢、婆婆狂跳針「買股票」 母崩潰：他才5歲

正逢春節連假，家家戶戶都在發紅包，有網友表示，5歲兒子收到紅包後，她原打算帶著兒子到銀行存錢，婆婆卻不斷跳針插話「不要教他存錢，要教他買股票」，讓她心很累的表示「是有這麼堅持，要現在、立刻、馬上教一個5歲的小孩買股票嗎？」

夜市炭烤攤商「竹籤剔牙後串丸子」遭嚴懲永久撤銷設攤權

夜市環境髒亂，少數攤販衛生頗有疑慮。知名遊戲實況主鳳梨妹日前到新北林口夜市，購買炭烤串燒當作宵夜，卻被觀眾發現後方的阿姨竟用串串燒的竹籤當作牙籤剔牙，且剔牙後僅以衣服稍微擦拭，便直接串上食材，讓她崩潰直喊畫面「好驚悚」。

汽車爆衝伯朗大道田中被網友群嘲 車主親友訴鼻酸原因

昨天是大年初三，加上天氣好，許多人到近郊走春。有網友在台東知名的景點伯朗大道上，看到一台紅色轎車衝入田中，將照片PO網，引起網友嘲諷。駕駛的親友解釋是突然病發才出事，掉落並非自願。

有玄機？團圓桌下放火爐、鈔票 網友驚揭「阿公的秘密」

過年時親朋好友都會聚在一起吃年夜飯，期望新的一年能夠吉祥順利。近日，一名網友貼出自家的圍爐照，只見團圓桌下藏有玄機，不僅放了熊熊燃燒的火爐來燒水...

汽油精「中英文標示不同調」 他加完哀號求救釣出前輩曝下場

汽、機車做為現代人主要代步工具，自然必須好好維護，除了定期保養維修外，多數車主平時加油時還會加入汽油精來清除油箱水氣、引擎積碳等問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。