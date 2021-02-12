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大碗又滿意？60元點心組遭店家「放大招」 他打開一看嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友買了一盒古早味零嘴組合，沒想到打開盒子卻發現自己中了圈套，裡面竟暗藏「碗中碗」。圖／取自爆廢公社二館
一名網友買了一盒古早味零嘴組合，沒想到打開盒子卻發現自己中了圈套，裡面竟暗藏「碗中碗」。圖／取自爆廢公社二館

俗話說「吃甜甜過好年」，春節期間許多民眾都會在家裡準備許多糖果餅乾，不僅可以與來家作客的親朋好友分享，也象徵著未來一年能豐收的好預兆。日前，一名網友買了一盒過年必備的古早味零嘴組合，本想著在家中好好享用，不料打開盒子卻驚覺自己中了商家的圈套，讓他氣的直呼「你Ｘ的 」！

一名網友在爆廢公社二館》發文分享，日前他花了60元買了一盒年節拜拜必備的點心組合，裡面有寸棗、糕仔粒…等古早味零食。原以為買到「俗擱大碗」的禮盒，不料網友回家後才發現自己上了店家的當，原來組合內並非被塞滿了糖果餅乾，而是有一個空碗隔著、佔了大多數的空間。

商家使出「碗中碗」的絕技令該名網友相當傻眼，看著盒中屈指可數的幾條寸棗，讓他不禁氣的發文大罵「你Ｘ的，碗中碗60元啊！」。貼文一出隨即引發討論，其他網友紛紛留言驚呼，「這太誇張了吧」、「無奸不成商，一年才騙一次」、「這種包裝太卑鄙了...」、「高超的包裝技巧，買到了秘技，60元算賺到啦」。

也有人開玩笑表示，「快把小碗掀開，碗底有驚喜！」、「他不小心把碗放反了啦」、「裡面的碗快翻開看裡面有沒有放50硬幣」，部分網友則認為能夠接受這樣的設計，「這類點心，都不愛吃，少一點也好，以免浪費」、「一分錢一分貨，相信你是喜歡它的價錢吧」、「裡面的東西硬到誇張，拜拜用的裝飾品」。

一名網友買了一盒古早味零嘴組合，沒想到打開盒子卻發現自己中了圈套，裡面竟暗藏「碗中碗」。圖／取自爆廢公社二館
一名網友買了一盒古早味零嘴組合，沒想到打開盒子卻發現自己中了圈套，裡面竟暗藏「碗中碗」。圖／取自爆廢公社二館

爆廢公社 零食 春節

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