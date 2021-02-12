錢的味道？他問烏魚子好吃在哪 網回這樣搭配才對味

為了迎接許久不見的親人，每逢春節家家戶戶總會準備豐盛料理，其中烏魚子可說是道讓人又愛又恨的美食。一名網友在PTT詢問，他不解烏魚子到底有哪一點吸引人，讓許多人甘願花大錢也要吃上一口，對此引起兩派網友論戰。

一位網友在PTT「八卦板」PO文，他提到每逢過年家中餐桌總會出現烏魚子，但因為口感和味道讓原PO十分抗拒，即使配上蘋果也難以入口。但原PO表示全家除他以外的家人都滿愛吃烏魚子，讓他不禁納悶烏魚子到底有哪些特點是吸引人的？

貼文曝光後引起兩派人馬論戰，有網友和原PO一樣討厭烏魚子，紛紛表示「超臭啊，我也不知道」、「真的超臭，吃多會肚子痛」、「完全無法理解，吃一口直接吐」，甚至還有人直呼「完全不懂，一堆東西只是因為貴大家就吃」。

雖然大批鄉民不斷嫌棄烏魚子的味道，但仍有一票死忠「鐵粉」站出來捍衛烏魚子，「烤、焦、鹹、辣，配個大蔥一級棒」、「腥臭是買什麼劣質品？還是放到壞掉」、「你不愛寄給我，我幫你吃掉」、「要配烈酒才能感覺出來」、「嫩！烤過配蘋果吃，超下酒」。

烏魚子好吃與否讓兩派人馬吵不停，有網友出面緩頰表示烏魚子是種極端食物，「品質好的超好吃，反之就是怪食物」、「品質真的有差，好的完全沒腥味」。