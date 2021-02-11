台南屁孩騎車踹飛移工遭肉搜 發文道歉「沒有下次」反引眾怒

台南市有2位屁孩近日夜間騎車外出，疑似與外籍移工發生衝突，2男事後騎車行經移工身旁，伸腳踹飛對方，雙方皆摔車倒地，而男子踹飛移工的影片也被放上網路，立刻引來網友肉搜砲轟，直呼2屁孩丟台灣人的臉、行徑太過份。雖然男子事後發文道歉，稱「知道錯了，沒有下次」，但多數網友仍止不住怒火，砲轟他們「台灣敗類」、「早知如此何必當初呢」、「我可以也踢你一下嗎」。

2屁孩的行徑被PO上「爆廢1公社」，只見2人騎著機車，疑似不滿前方騎著電動機車的移工便騎車上前，後座男子伸出右腳踹了移工車子一腳，但隨後因重心不穩，2屁孩也連人帶車倒地，而移工被踹後則是安全帽噴飛，倒在一旁。

影片一出後，大批網友怒氣沖天，肉搜出2人臉書，而其中一男子臉書指出，當時他和朋友在街上玩樂，但聲音太大吵到移工，對方先向他們嗆聲、丟東西，才會一氣之下騎車踹他，不過事後眼見情勢越鬧越大，他也立刻發文道歉，表示「對外勞，對社會大眾感到抱歉，不管前後誰先錯，我們先動手動腳就錯了，我在此向大家道歉，對不起，我知道錯了，沒有下次了」。

不過，網友卻不買單，紛紛留言，「我拿刀捅你心臟，跟大家道歉說沒有下次了，可以嗎」、「真的很屁孩」、「丟臉丟到家了」、「真是丟盡台灣人的臉，外國人來到異地工作生活已經很堅強了幹嘛還欺負人家，你的行為已經讓你的家人感到羞愧」、「丟臉丟到國外去」、「下次不就換個帳號又出來丟人現眼」、「去跟受害者道歉送禮賠罪吧」、「踢了會比較大尾嗎」、「記得躲好，別被找出來」。