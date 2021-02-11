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省錢又吃飽！小資族揭麥當勞「高CP值點餐法」網讚：超實用

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現了吃麥當勞的高CP值點餐法。聯合報系資料照／記者曾增勳／攝影
網友發現了吃麥當勞的高CP值點餐法。聯合報系資料照／記者曾增勳／攝影

知名速食連鎖店麥當勞方便又快速，深受不少民眾喜愛，業者也祭出各種優惠，如甜心卡、點點卡、麥當勞報報app、1+1組合50元等等，有一名小資族最近發現了麥當勞的「高CP吃法」，可以吃飽又能不傷荷包。

網友在「Dcard」以「終於發現了高CP吃法」發文，他表示自己平常不太在吃飯上花心思，一切都是能讓身體正常運作才進行的必須性進食，所以習慣把餐費省起來，但最近打工的地方吃飯動輒就要130元以上，受不了只好選擇麥當勞，沒想到意外發現比吃套餐還要便宜的吃法。

先決條件是要先有一張甜心卡，首先第一步要先點一個主食漢堡再配一杯玉米濃湯1+1 50元方案，第二步拿出甜心卡，大薯點好點滿，最後配一杯大杯飲料，總計花費50+55元=105元，吃飽又不貴，選擇又很多元，想怎麼吃就怎吃。

第一步要先點一個主食漢堡再配一杯玉米濃湯1+1 50元方案。 圖／Dcard
第一步要先點一個主食漢堡再配一杯玉米濃湯1+1 50元方案。 圖／Dcard

第二步用甜心卡，大薯點好點滿，最後配一杯大杯飲料。 圖／Dcard
第二步用甜心卡，大薯點好點滿，最後配一杯大杯飲料。 圖／Dcard

此文一出也引起網友熱議「我今天吃麥當勞就是財富自由，沒有在看價錢的」、「我以為這樣點是大家都知道的事情」、「我和另外兩個同學善用了麥當勞報報，結果每人吃三個漢堡大概花了60元」、「麥當勞點餐小技巧欸，超實用，已學」、「吃兩份1+1還吃不飽的我⋯」、「這份量肥宅我吃完根本不可能飽」。

也有人分享自己的省錢祕技「覺得麥當勞要買點點卡，雖然卡片要100元但很快就回本了，還有麥當勞報報也是每天要抽的，好一點可以抽到10元漢堡，或是加1元、10元多一件，買全餐送勁辣雞腿堡或麥香魚堡也划算，不過搭配甜心卡可以單點漢堡＋甜心卡，這樣套餐飲料薯條直接升級大份」。

麥當勞

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